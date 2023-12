El Leyma, tras la dolorosa derrota en el Palacio ante el Fuenlabrada, se rearma para visitar a uno de los conjuntos de la zona alta y rival directo, Gipuzkoa. Epifanio está pendiente de la situación de Lundqvist y de McDonnell, que son duda. “Olle (Lundqvist) ya ha podido entrenarse, pero no ha hecho nada de contacto. Tiene muchas ganas y a ver si puede disponer de minutos en San Sebastián. Aún es pronto para poder decirlo, igual con Sean (McDonnell). No sabemos. Está en observación. Aún no ha hecho nada de contacto por miedo, a ver cómo evoluciona”.