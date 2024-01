Un Leyma que creció granito a granito

Cada vez queda menos para el Día D, para uno de los partidos más señalados en las casi tres décadas de historia del Leyma Básquet Coruña. El club coruñés juega mañana (12.30 horas) la Copa Princesa en el Wizink Center contra el Movistar Estudiantes. El equipo y una parte de la afición sale hoy rumbo a la capital en busca de un título con el que inaugurar el palmarés nacional del club. Queda lejos aquella Copa Galicia de 1996 que ganó el Sondeos, en sus primeros meses de vida. Poco después llegó la final de la Copa EBA, que entonces era la tercera categoría nacional, contra Gandía. En aquella ocasión ganaron los valencianos y, aunque A Coruña fue anfitriona al año siguiente, no se pudo repetir presencia en la final.

La Copa Princesa aparece en el horizonte como la oportunidad de lograr el primer título a nivel nacional para un Básquet Coruña que ha ido paso a paso, granito a granito y canasta a canasta rumbo hacia la élite. A ello contribuyeron innumerables jugadores que se ganaron el respeto, la admiración y el cariño de la afición coruñesa. Primero en la Polideportiva. Y luego, en el O Forno de Riazor.

Lino López

El ferrolano Lino López, ahora entrenador del Baxi Ferrol en la máxima categoría del baloncesto femenino, vivió primera gran explosión del Básquet Coruña. “Se produjeron los dos ascensos de forma casi consecutiva desde EBA. Pasamos a LEB Bronce y a LEB Plata”, recuerda el ex jugador naranja. López llegó al club en la temporada 2007/08, cuando el club coruñés militó en la breve y extinta LEB Bronce. “Fue una etapa muy emocionante porque pude vivir aquellos momentos de crecimiento del club”, resalta. Lino López participó en ese proceso. Logró promocionar a la LEB Plata, donde el equipo se estabilizó muy rápido. “Pudimos disputar la liga y ver cómo crecían la masa social y el club”, apunta. En aquella época, la casa no era otra que la Polideportiva 2 de Riazor. A pesar de la capacidad, mucho menor en comparación con el Palacio, añora los momentos álgidos que vivió en esa pista. “Pudimos disfrutar de partidos como el play off contra el Real Madrid, con el pabellón lleno y la gente volcada con el equipo”, reseña Lino López.

En perspectiva, el ferrolano ve en aquellas citas el punto de partida de lo que es hoy el Leyma. “Es una alegría ver la evolución del club”, afirma. “Cada vez que voy a Riazor me siento partícipe. Soy un aficionado más, pero estoy muy orgulloso de haber pasado por este club”, se sincera Lino López. De cara al partido contra Estudiantes, tiene muy claro que el objetivo, más allá del título, es atesorar el momento. “En el deporte se pasan momentos muy duros, vivir ahora algo tan importante es para que la afición disfrute y el equipo pelee cada segundo”, sentencia.

Darío Suárez

“El club ha ido quemando etapas poco a poco, la Copa Princesa dice mucho de lo bien que se están haciendo las cosas”, señala Darío Suárez. El ex jugador coruñés fue otro de los hombres que aportó su trabajo en la pista, y su visión como base, para acercar al Básquet Coruña a lo más alto. Él formó parte del club en los años en LEB Plata. Formó parte del equipo que logró el ascenso a LEB oro en la 2011/12. Luego, Suárez se marchó a Marín Peixegalego antes del regreso a la segunda división nacional. “Es muy bonito poder decir que he formado parte de un club de histórico y de lo que se vivía en la Polideportiva”, reconoce Suárez. Desde su punto de vista, el éxito de esta Copa Princesa es solo la punto del iceberg del trabajo reciente. “Tener la opción de pelear en el play off año tras año ya significa mucho, aunque el ascenso dependa de otros factores”, indica, pensando ya en el premio al final de la temporada.

De cara al encuentro de mañana, tiene claro que se trata de “un orgullo, tanto para el equipo como para toda la ciudad”. A pesar de que el rival, Estudiantes, va a ser muy difícil de batir, confía en que la dinámica de las últimas jornadas sea un factor a favor para el Leyma Coruña. Y, sin importar el resultado, tiene algo claro: “Se gane o se pierda la Copa Princesa, el Básquet Coruña ya se ha ganado un nombre a nivel nacional con la primera mitad de temporada que ha hecho”.

Ángel Hernández

“Tenía muchas ganas de que pasaste esto, muchos jugadores hemos trabajado para llegar a este punto”, comenta el jugador almeriense, Ángel Hernández. El ex capitán del Leyma Coruña fue todo un icono en la plantilla año tras año, en el proceso de consolidación del equipo en LEB Oro. También participó en varios play off en los que no tocó el premio del ascenso. “Los que lo hemos vivido de cerca sabíamos que era cuestión de tiempo”, apunta Hernández, que ha regresado a la ciudad hace pocas semanas. Dejó el baloncesto en 2018 para centrarse en el MIR y en la Medicina. “Estoy haciendo la residencia de Cardiología y me toca una rotación de unos meses en el Chuac”, cuenta.

Todavía no ha tenido oportunidad de regresar al Palacio de los Deportes de Riazor. “Para el siguiente que toque en casa volveré de incógnito a la grada”, adelanta. Cuando lo haga, ya se sabrá el resultado de la Copa Princesa, sobre el que se atreve a elucubrar. “Desde dentro que encantaría ganarla, y si fuese jugador, iría a por ella. Pero, viendo de dónde viene el club, yo me centraría más en disfrutar la experiencia”, expone Hernández, que se siente muy ilusionado por la situación actual del club que, está seguro, tiene algo más en mente que la Copa Princesa: “si pueden traerla, mejor; y sino, a seguir trabajando por el ascenso”, alega.

Javi Vega

“Quiero que gane Coruña porque la afición se lo merece y a nivel social sería un chute, pero el ascenso me lo quedo yo con el Lleida”, desea Javi Vega entre risas. El verano pasado, el madrileño se marchó con su dorsal 10 rumbo al conjunto catalán después de tres temporadas en las que se ganó a pulso el cariño de toda la afición naranja, que le recibió en octubre con una calurosa ovación cuando ejerció como visitante. En esa cita comprobó de primera mano el nivel que ha llevado al equipo a la Copa Princesa. “Han ido de menos a más”, cree Vega, que fija el punto de inflexión en el triunfo en Magariños contra Estudiantes, precisamente el rival de mañana. “Ahí plantaron su sello de aspirantes a todo, ahora llegan muy fuertes, con la mejor racha de la liga”, opina Vega.

En perspectiva, ve con buenos ojos su etapa en A Coruña. “No me equivoqué al decidir ir al Leyma porque era un proyecto a medio y largo plazo, ahora solo les falta la guinda”, apunta Javi Vega. Mañana animará al Leyma Coruña en la distancia, pero fin de semana el que viene será un rival más en el duelo de los naranjas contra el Força Lleida.