Tombita: “El Liceo es una familia y me hace pensar menos en casa”

Fran Torres, Tombita, es cada día una realidad más plausible en el Liceo. El joven jugador argentino está dando pasos hacia delante en su rendimiento. Anotó un doblete en el triunfo contra el Rivas y ya vio portería este mes en la derrota a domicilio ante el Forte dei Marmi en Champions.

¿Cómo se encuentra tras el importante triunfo en Madrid?

Nos merecíamos una victoria así. Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa y hay que salir a ganarlos también. Queremos sumar estos nueve puntos, que son muy importantes. Y, luego, seguir para adelante.

¿Qué le pide Copa?

Juan siempre me pide que esté tranquilo, que todo me va a llegar. Es un entrenador que tiene mucha confianza en los jugadores. Yo tengo que seguir trabajando para que poco a poco vayamos creciendo.

Firmó dos goles ante el Rivas y otro ante el Forte dei Marmi. Cada vez tiene más relevancia en el aspecto anotador del equipo.

Esos goles siempre los he tenido ahí. Simplemente, no había sido capaz de meterlos hasta ahora. Lo importante es que pude disponer de esas oportunidades con las que llegaron los dos goles ante el Rivas. Estoy muy contento por ser capaz de aportar de esta forma al equipo.

¿Un triunfo así, 0-6, es lo que más necesitaba el vestuario para limpiar por fin las cabezas?

Hemos tenido momentos malos. Es algo que suele ocurrir en todos los deportes, pero esta victoria nos vino muy bien. Ya nos merecimos ganar contra el Forte la semana pasada en Champions, hicimos un muy buen partido. Yo creo que nos estamos encontrando cada vez mejor, con buenas sensaciones. Esperemos que aún vayamos a más para llegar bien al final de la temporada.

Fue una primera vuelta complicada para todo el equipo. Y, en su caso, tuvo la mala suerte de la fractura de nariz. ¿Se sintió arropado?

El club es lo mejor. Cada vez que le pasa algo a un jugador, están ahí. Fue una lástima porque ocurrió en un entrenamiento. Recibí un bolazo, con la mala suerte de que me dio en la nariz. Pero todo el equipo me apoyó. Esto fue lo mejor de todo.

El año pasado comentó que, cuando fuese mayor, pasaría de ser Tombita a Tomba. ¿Ya ha llegado ese momento?

Yo soy Tombita por mi tío, que es Tomba (se ríe). Por eso todos me dicen así, con el diminutivo. Yo ahora ya me estoy asentando en la OK Liga, pero todo es una progresión y tengo que seguir mejorando, nada más.

¿Echa de menos Argentina?

Siempre se extraña a la familia y a los amigos, pero estoy cómodo aquí, en A Coruña. Estoy muy contento por el trato que recibo.

Coincide que comparte vestuario con dos compatriotas, Fabri y Guido. ¿Eso le ayuda a añorar menos su tierra?

Estar con argentinos es siempre algo que sirve de mucha ayuda. Siempre que he estado aquí he coincido con alguno. Además, el Liceo es una familia y eso me hace pensar menos en casa.

¿También le ha beneficiado el apoyo de los capitanes?

Dava y César siempre han estado ahí, desde mi primer día entrenando con ellos. Son unos grandes capitanes y ayudan mucho a que el equipo esté tan unido.

¿Qué reto se marca de cara a esta segunda mitad de temporada?

Yo quiero que lleguemos al play off y pelear por la liga como siempre tiene que hacer el Liceo. Y, personalmente, seguir metiendo los goles que pueda para aportar más al equipo.

El Liceo busca el pleno en sus dos próximos duelos en Riazor

El triunfo del pasado fin de semana en la pista del Rivas por 0-6 le permite al Liceo encarar con optimismo y ambición las próximas jornadas de la OK Liga. Los verdes afrontan dos duelos consecutivos en casa en la competición regular. Al calor del público de Riazor, tratará de sumar nueve puntos y enlazar, así, tres victorias consecutivas, algo que solo consiguió una vez en esta temporada.

El primer escollo es este sábado. Reciben a las 18.00 horas al Sant Just, equipo recién ascendido desde la OK Plata y que ya se ha ganado el título de equipo revelación de la competición. Marchan cuartos, igualados a puntos con el Liceo y, pese a que llevaban una mala racha, volvieron a ganar el pasado fin de semana ante el Mataró.

Precisamente, el conjunto mataronense, colista y, también, recién ascendido, será el siguiente en pasar por la pista coruñesa, el domingo 11 de febrero al mediodía. Por el medio estará el compromiso casi intrascendente de Champions, el próximo jueves, en Barcelos.