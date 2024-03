¿Qué partidos hay en el deporte de A Coruña este fin de semana?

Los equipos femeninos toman el protagonismo en la jornada del sábado del deporte coruñés. Tres de ellos, de máxima categoría como son los del CRAT, a un punto de clasificarse para las semifinales; el HC Coruña, que recibe al Bembibre; y el Amarelle, que disputa un derbi. También tendrá duelo regional el Maristas, mientras que el Zalaeta se enfrenta a un partido clave en Canarias, segundo contra cuarto.

Piña de las jugadoras del CRAT antes del inicio de un partido de esta temporada. | // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA / María Varela

Rugby

El CRAT Rialta está a un solo punto de las semifinales por el título de la Liga Iberdrola. Después del empate cosechado frente a Sant Cugat, el CRAT Residencia Rialta viaja hasta Valladolid para disputar el segundo encuentro de la segunda fase frente a El Salvador (Pepe Rojo, sábado, 16.00 horas). Hasta el momento, el conjunto coruñés marcha en segunda posición de la tabla con 31 puntos, a solo uno del nuevo líder, el Silicius Rugby Majadahonda. Las pupilas de Pablo Artime y Pablo Chorny buscan una victoria que les aseguraría una plaza en las semifinales por el título, ya que El Salvador, que ocupa la tercera posición, tiene 22 puntos. Pero no será fácil y las de Arquitectura lo saben porque en la primera vuelta, y en casa, se impusieron por un marcador muy apretado de 13-12.

Hockey sobre patines

A una semana de un partido europeo clave para su futuro, el HC Coruña tiene que centrarse en la Liga Iberdrola en la que recibe al Bembibre (Palacio de los Deportes de Riazor, sábado, 17.00 horas). El conjunto dirigido por Stanis García es sexto y solo le separa un punto de la quinta plaza del Manlleu. En su último partido, hace ya dos semanas, empató en la pista del Igualada y ahora regresa a su feudo para medirse a un Bembibre que es un recién ascendido, pero que se encuentra fuera de la zona de peligro. Las leonesas están lideradas desde el banquillo por un conocido de la afición local, Carlos Figueroa, que militó en Liceo y Dominicos, y en sus filas juega la coruñesa Claudia Sanjurjo, pero llegan sin su goleadora, la argentina Pía Sarmiento, de baja por un problema con su hombro.

Las jugadoras del Viaxes Amarelle celebran un gol. | // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA / María Varela

Otro derbi para el deporte coruñés será el que protagonicen en Monte Alto (sábado, 19.30 horas) el Dominicos y el Ordes. Los blanquinegros son terceros por la cola y están presionados por el Lubiáns a dos puntos, mientras que el Ordes, colista de la OK Plata masculina, se aferra al partido de la primera vuelta en el que logró la victoria. El Lubiáns recibe al Manlleu (sábado, 20.30 horas). El Cambre descansa en la OK Plata femenina, mientras que en la OK Bronce el CDM visita al Oviedo (sábado, 20.00 horas) pudiendo dejar encarrilado el ascenso.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle recibe al Ourense Ontime (Sagrada Familia, sábado, 18.00 horas) en un derbi gallego al que los equipos llegan en situaciones diferentes. El cuadro coruñés viene de perder las dos últimas jornadas, ambas lejos de casa, frente a Poio y Alcorcón, pero dejó una buena imagen y dio guerra hasta el pitido final. Eso hace que el técnico local, Piru, se muestre prudente, pero optimista. “El mes de febrero fue duro porque jugamos casi todo fuera de casa, pero pese a los últimos resultados, las sensaciones fueron buenas, jugamos a buen nivel en muchos momentos. Lo malo es que volvimos a tener errores que pagamos muy caros”, comentó el técnico. El Ourense, séptimo clasificado de Primera Iberdrola, llegará con la rabia del empate en la última jornada frente al Rayo Majadahonda, de la parte baja de la clasificación. Para este encuentro Piru recupera a la portera Yanira y tendrá a su disposición a toda la plantilla, a excepción de María León, operada recientemente.

Voleibol

Segundo, el Zalaeta. Contra cuarto, el Fedes Ascensores La Laguna. Partido clave para el final de la temporada regular del conjunto coruñés y de cara a la clasificación para disputar el play off de Superliga 2 para lugar por el ascenso a Liga Iberdrola. Con un líder destacado como el cvleganes.com, el conjunto de Jorge Barrero visita (sábado, 20.00 horas) a un rival directo. Le aventaja en siete puntos, por lo que una victoria descolgaría definitivamente a las canarias. Una derrota permitiría a las isleñas no solo recuperar distancia, sino también al Extremadura Arroyo, tercero a cinco, y al que las coruñesas reciben la próxima semana. En la primera vuelta el Zalaeta ganó con claridad por 3-0, aunque los viajes a Canarias siempre le añaden a los encuentros un plus de complejidad.

Baloncesto

El pabellón de Maristas acoge el derbi entre el equipo colegial y el Arxil (sábado, 18.00 horas), un partido en el que estará en juego la tercera plaza de la Liga 2. Ahora está en posesión de las pontevedresas, aunque ambos están empatados a 13 victorias, con las coruñesas con un partido menos. Estas perdieron la semana pasada en Tenerife y quieren reponerse tanto de ese traspié como del que sufrieron en la primera vuelta frente al Arxil (80-56) en la que fue su primera derrota de la temporada.

Balonmano

El OAR Attica 21 recibe al Cañiza (San Francisco Javier, sábado, 19.00 horas) en la primera de sus ocho finales para intentar certificar su clasificación para la fase de ascenso por tercer año consecutivo. Los de Marcos Rodríguez son terceros, empatados a puntos con el Teucro segundo, mientras que su rival es undécimo. El Culleredo visita al Tejina (sábado, 19.00 horas), un duelo entre los dos últimos, empatados a puntos, por lo que los coruñeses, que han ido a más a lo largo de la temporada, podrían abandonar el farolillo rojo.