A Coruña es una ciudad de deporte practicado por mujeres. Que no femenino. “El deporte no tiene género”, dicen Maica Martí, jugadora y entrenadora del CRAT de rugby; Lucía Sanjurjo, presidenta del HC Coruña de hockey sobre patines; María Gómez, jugadora del Viaxes Amarelle de fútbol sala, y Eugenia Gil, árbitra de Primera División de fútbol. Son mayoría, porque forman parte de tres de los cuatro equipos coruñeses que están en la máxima categoría —el otro es el Liceo de hockey sobre patines— y también la colegiada es de elite. Las cuatro reflexionan en una jornada de 8-M sobre los avances de la mujer en el terreno deportivo, que han sido muchos; el camino andado, en algunos caso incluso impensable hace unos años; y el que todavía falta por recorrer.

“El deporte no tiene género” | IAGO LÓPEZ / María Varela

“Estamos en una buena etapa respecto a años anteriores, pero aún nos queda muchísimo por progresar”, resume María Gómez, que lleva trece temporadas entre Primera y Segunda División con el conjunto naranja. “Tengo 27 años y me acuerdo que cuando era pequeña jugar al fútbol siendo una niña era un caso excepcional”, continúa. De ahí la importancia de tener referentes. “De lo que era cuando yo empecé hay un avance que no me lo hubiera imaginado. Uno de mis sueños de niña era llegar a jugar en Riazor con el Dépor. A día de hoy se está haciendo. Es muy frustrante porque aún queda mucho camino por recorrer, pero también siento un orgullo enorme de haber contribuido a que haya crecido de esta forma”, valora. Entre los pasos a seguir está la equiparación real, incluso de sueldos. “Generamos menos, sí, pero es que partimos de unas condiciones de base diferentes y desiguales. La mujer no tiene el mismo acceso al deporte, desde el inicio de su vida se le marca otro camino diferente y no se le dan las mismas oportunidades”, concluye.

“El deporte no tiene género” | ÍÑIGO ROLÁN / María Varela

Eugenia Gil cree que con referentes como Ana Peleteiro y Fatima Diame, recientes medallistas en el Campeonato del Mundo de atletismo, o la selección española de fútbol, la visibilidad es cada vez mayor y las niñas pueden verse reflejadas. No fue su caso, porque cuando era joven todavía no había muchas árbitras, menos en las principales categorías. “Ahora hay más y eso ha hecho que la sociedad lo haya normalizado. Ver hoy en día a Guadalupe Porras en un partido de Primera es algo normal. Y la normalidad nos lleva a la visibilidad”, reflexiona. “Avanzamos a pasos agigantados en pocos años. Siempre he sentido igualdad en el arbitraje y me he sentido igual que mis compañeros, sin diferencia de género. Los árbitros de Primera masculina y femenina tenemos la misma formación, la misma dedicación, los mismos recursos, no existe ninguna diferencia para nuestro desempeño y para ayudarnos a ser mejores”, confirma y cree que “el tiempo y el apoyo social, que la gente quiera ver y demande deporte femenino” contribuirán a seguir avanzando.

“El deporte no tiene género” | IAGO LÓPEZ / María Varela

Lucía Sanjurjo también ve avances. “Últimamente se está intentando que mejore el deporte femenino, cuidarlo más”, dice, aunque para ella, que preside un club hecho por y para las mujeres, todavía es insuficiente porque todavía se encuentra con casos como que los patrocinadores abren más las puertas al deporte masculino. “También nos parece injusto que en un partido de hockey masculino de OK Liga, incluso en uno de OK Plata (segunda), haya dos árbitros. Sin embargo, en la femenina solo hay uno. Un árbitro no ve lo mismo que dos. La competición, el reglamento, las sanciones son exactamente las mismas, todo es lo mismo. La manera de juzgarlo y evaluarlo es menor”, protesta. Otra diferencia que advierte es el alto porcentaje de abandonos. “Las niñas lo dejan antes que los niños. Empiezan jugando en equipos mixtos y llega un momento en el que las niñas, si no juegan en un equipo de niñas, no tienen continuidad”, denuncia.

“El deporte no tiene género” | LA OPINIÓN / María Varela

“Supongo que las cosas de palacio van despacio”, suspira Maica Martí. Vamos creciendo poquito a poco, yo estoy contenta con el crecimiento, sobre todo en la base, y ojalá que la gente siga viendo el deporte femenino como deporte, sin ningún tipo de género. Pero ojalá siga creciendo porque aún queda mogollón de camino a la hora de profesionalizar el deporte”, expone y apunta hacia la “igualdad de oportunidades” como la clave hacia el futuro: “Equipos que apuesten de verdad por el deporte femenino y por su profesionalización. Nosotras invertimos las mismas horas y nos llevamos los mismos golpes. Y hay mucha gente que no quiere ver eso y solo ve rugby masculino y rugby femenino”. Martí también es entrenadora del equipo sub 16 del CRAT, por lo que aporta otro punto de vista. “Por un lado me gusta ser el referente para las niñas. Por otro, quiero romper el estigma”, reconoce y explica algunas de las situaciones que se ha encontrado: “Me han venido a preguntar extrañados si soy la entrenadora o al final del partido no me han venido a dar la mano pensando que soy la delegada”. Un camino complicado pero satisfactorio: “Al principio sentía cierto recelo de los padres por ser chica. Pero los niños me vienen a ver jugar y tengo la suerte y el orgullo de que me respetan”.