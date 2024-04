72-0 | El CRAT jugará la final de Copa ante el Majadahonda

Primera final de la temporada para el CRAT Residencia Rialta. El conjunto de Arquitectura luchará el próximo domingo con el Majadahonda por el título de la Copa RFER después de arrollar ayer al Ghenova Cocos en las semifinales, disputadas en el campo universitario de Elviña. Allí las locales, con alguna baja importante como la de Alborota, dieron un auténtico recital ofensivo con doce ensayos y seis transformaciones para imponerse por 72-0 y presentar su candidatura a abrir el palmarés del curso. Porque después todavía tienen en el horizonte del mes de mayo las semifinales de la Liga Iberdrola, de nuevo en casa —todavía sin rival porque no se han disputado los cuartos—. Pero antes la Copa. Otra vez contra el Majadahonda, que en la otra semifinal pudo con el Sant Cugat por 32-13. En siete días, los dos mejores equipos del año frente a frente. En campo neutral, el de Las Terrazas (entre comillas neutral porque está en Madrid).

El CRAT jugará la final de Copa ante el Majadahonda / M. Varela

El CRAT llegará lanzado a esa final. Las de Pablo Artime y Pablo Chorny tuvieron un momento de duda después de un gran inicio de curso. Solventado, su ambición es máxima y lo demostraron ayer sobre el campo, donde no bajaron el ritmo en ningún momento. Desde el minuto uno hasta el ochenta, a toda velocidad. Y así, la anotación se fue sucediendo. No iban ni diez minutos de juego (ocho) y el marcador ya reflejaba un 14-0, con ensayos de Maica Martí e Iciar Pozo, ambos transformados por Ana Iglesias. Al descanso, no había ninguna duda de que la victoria sería coruñesa con un claro 38-0, con nuevos ensayos de Inés Spinola (2), Ceci Huarte y Alicia San Martín y otras dos transformaciones de Iglesias.

Además de más juego, el CRAT también tenía más fondo de armario. Así que no bajó el nivel en el segundo tiempo ni con los cambios. Continuó el goteo de puntos con ensayos de Alejandra Fernández, Elsa Porto (transformado por Iglesias), Ceci Huarte (transformado por Fernández), Leyre Bianchi, Maitane Buján y Judit Hernández.

Ahora los técnicos Artime y Chorny tienen una semana por delante para preparar la final del próximo domingo contra el Majadahonda. En los enfrentamientos de esta temporada en la liga, coruñesas y madrileñas se repartieron los triunfos. Cada equipo consiguió la victoria cuando jugó en su feudo. En el caso del Majadahonda, por 33-29 en la primera fase y en el del CRAT, por 19-7 en la segunda. Es el duelo más reciente y si bien las de la capital llegaron a A Coruña sin jugarse nada, ya que ya era matemáticamente primeras, recibieron un aviso de las intenciones del conjunto de Arquitectura, liderado por Mariana Romero y Alba Martínez. Primera oportunidad para sumar un título, que sería el tercero en sus vitrinas, ya que las coruñesas ya fueron campeonas de la liga tanto en 2015 como en 2019.