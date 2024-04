Acento coruñés en el Ourense CF

A orillas del Miño, sin hacer mucho ruido, el Ourense CF, antiguo Ponte, construye su propio camino para llevar a la ciudad de las Burgas “al fútbol profesional”. Y en ese objetivo y crecimiento paulatino parte de la responsabilidad recae en los hombros de dos jóvenes coruñeses. A un lado de la operativa, Javi Quiroga, nacido en 1997, director general del club; al otro, de enlace entre plantilla y directiva, Álex Relaño (1995), team manager.

“Estudié ADE en A Coruña y al acabar me fui a Londres y a Amsterdam a aprender inglés. Trabajé en logística, en una tienda… sobre todo para mejorar el idioma. Cuando me vi con un buen nivel, empecé el máster en gestión deportiva del Real Madrid en inglés”, así comenzó la aventura de Javi Quiroga, quien ahora dirige al conjunto ourensano después de pasar por el Real Madrid y la academia del PSG en Qatar. Junto a otro socio, entraron para intentar llevar al Ourense CF a la siguiente dimensión. “Mi socio era amigo del presidente y ellos tenían ganas de expandirse, encontrar gente nueva que ayudase a modernizar y nos metimos en el club”, explica. Describe su día a día como una “locura”, en la que se puede encargar desde la “gestión general” hasta “ayudar al primer equipo, al coordinador de la academia, crear actividades con los chicos... cada semana cambia”.

No obstante, y aunque quieren aportar su granito de arena en el club, tenían claro desde el primer momento que todo lo que había en los 47 años de historia del club no se cambiaría de golpe. Se aprovecharía: “A la gente que lleva muchos años intentamos aportarle nuestro punto de vista y también aprender nosotros de ellos, que son los que llevan muchos años”.

"Nosotros no competimos, a nuestro barco es bienvenido cualquiera, queremos ser un representante más de la ciudad" Álex Relaño

Desde su llegada al club tratan de asentar las bases para un futuro en que el equipo llegue a Primera Federación. “Queremos profesionalizar aún más a la entidad. Se trabaja muy bien, pero necesitamos un poco más de estructura para llegar al fútbol profesional, que es lo que queremos”, explica, a lo que añade que un ascenso sería “espectacular” para todos: “También para la ciudad por tener a equipos de Primera RFEF visitándonos y nosotros poder llevar el nombre de Ourense por España”.

Más allá del ascenso del primer equipo, que puede ser una realidad en una temporada en la que pelean mano a mano con el Pontevedra y con el Zamora, otro de los pilares del proyecto pasa por sentar las bases de la cantera y crear una estructura competitiva a largo plazo: “Es primordial, siempre se lo comento al presidente”. Aunque esto es, quizá, lo que más tiempo requiere: “Es complicado. Yo que soy de A Coruña, ahí hay muchísimos niños y trabajando un poco puedes hacer un buen equipo. En Ourense hay menos cantidad y se nota. Pero lo primordial ahora de cara al próximo año es crear un buen equipo juvenil e intentar subirlo cuanto antes y lo máximo posible, porque no tenemos filial y hay que intentar nutrir al equipo con jugadores de la casa”.

Javi Quiroga, director general del Ourense CF / Cedida

En el día a día del primer equipo quien está muy involucrado es la otra pata coruñesa de la ecuación: Álex Relaño. Su camino es diametralmente opuesto. “Cero patatero, tendría que haber estudiado más, pero todo lo que he hecho trabajando los últimos diez años me ha servido, y ahora aprovecho esta oportunidad para desarrollarme”, explica. Su labor es todavía más variada. Arranca su jornada como el resto de jugadores, a las 9.30, en Oira. “Coordino desde actividades fuera del campo, patrocinios, posibles citas médicas, reuniones, nutricionistas, dietas, acciones que podamos hacer... pero también echo una mano en el día a día. Me aseguro de que tengan todo a su disposición, material... lo que necesiten. Incluso echar una mano en el campo si hace falta”, añade.

Su labor es, principalmente, ser el nexo “entre el vestuario y la directiva”. Vive el día a día con los jugadores y se encarga de que todo esté en orden para ellos: “Conseguimos que vivan del fútbol y su trabajo sea este. Todo lo que hacemos es por y para el futbolista”.

Es su primera experiencia en el mundo del balompié profesional. Un cambio a un ritmo “más ajetreado” que le ha servido para “valorar” más la figura de los deportistas con los que convive: “Me ha fascinado el nivel de exigencia que los jugadores tienen consigo mismos. También la familia que se crea, la exigencia que todos ponen para que todo salga adelante y sin egos”. Relaño fue el último en llegar. Aunque Javi explica que “ha caído de pie” en Ourense.

Álex Relaño, 'team manager' del Ourense CF / Cedida

Uno de los dilemas con los que conviven es el de la masa social. UD Ourense y Ourense CF comparten algunas metas comunes. Javi cree que ellos están a lo suyo sin mirar a lo del vecino, con el objetivo de aumentar poco a poco el número de seguidores: “Nosotros intentamos ser un equipo familiar, generar arraigo con la gente de la base. También es importante que a la gente le atraiga nuestro fútbol dentro del campo”. Relaño suma en la misma dirección: “Nosotros no competimos, a nuestro barco es bienvenido cualquiera que quiera sumar. Este año, quizá por el crecimiento del club, que pasó de jugar la promoción de descenso a ser uno de los punteros de la categoría, hay mucha gente que le llama más. A nivel abonados y estrategias también ha sido un año muy bueno”, explica del crecimiento de la masa social. “Nosotros queremos ser un representante más de la ciudad. Para nada los únicos. Es bueno que tanto el Ourense CF como la UD Ourense suban”, concluye. Por último, Quiroga valora un curso en el que han “entrado en colegios y casas” y han colaborado con asociaciones que fomenten el arraigo por el Club de Fútbol.

El crecimiento de la entidad también pasa por regresar a O Couto, recientemente reformado. Aunque el último partido ante el Coruxo (5-1) fue en Oira y podrían acabar ahí la temporada. “El próximo curso 100% estaremos en O Couto, ya tenemos muchas ganas”, cita Javi. De momento, el equipo se centra en el objetivo deportivo, que ya pasa por ascender a Primera RFEF. Todo con un grado innegociable de “humildad” para que el Ourense CF continúe su desarrollo.

