Gento y Maestu triunfan en la Copa de España con dos medallas de oro

La cantera de la escalada coruñesa demostró su gran nivel el pasado fin de semana en la primera prueba de la Copa de España de escalada, disputada en Cuenca, donde los representantes de la ciudad consiguieron grandes resultados, incluidos dos medallas de oro de Javier Gento (AMI) y de Nora Maestu (Club Montaña Coruña) en la modalidad de velocidad.

Javier Gento, campeón de la Copa de España. / Diana Fajardo

La escalada, un deporte de moda y que se estrenó en Tokio en el calendario de los Juegos Olímpicos —en París se mantendrá pero estrenará formato— también está de auge en A Coruña como demuestran los resultados en Cuenca. Gento fue el mejor en velocidad en la categoría sub 14 y añadió una plata a su palmarés en bloque. En velocidad sub 16, doblete en chicas con el oro de Nora Maestu y el bronce de Consuelo Graña mientras que Hadrián Pérez rozó el podio al ser cuarto en sub 18.