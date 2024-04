Dos semanas con un único sueño

El calendario es así. O quien lo diseñó no contaba con que la mitad de los equipos clasificados para la Copa de la Reina, que se disputa desde hoy y hasta el domingo en Vilafranca, serían los mismos que los de la Final a Cuatro de la Liga Europea de la semana que viene en A Coruña... o directamente le dio igual. Pero en nueve días el HC Coruña, o alguno de sus rivales, podría llegar a jugar cinco partidos de máxima exigencia para ganar estos dos títulos en juego. “Si para futuras ocasiones se pudiera mirar mejor, se agradecería”, dice Stanis García, entrenador del equipo coruñés, que no obstante acepta el reto mayúsculo con ambición, mucha fuerza e ilusión. “Sarna con gusto no pica”, bromea, “son dos semanas apretadas, con muchos nervios y esfuerzo físico, pero es lo que conlleva estar en una fase final así que hay que afrontarlo de la mejor manera, gestionar bien esfuerzos y recuperaciones y hacerlo todo con mucha ilusión”. Palabras del maestro Stanis.

Stanis García, entrenador del HC Coruña. / Casteleiro/Roller Agencia

En el mejor de los escenarios, el equipo afrontará cinco partidos, tres en el Copa y dos en Europa. Empezando por el de esta noche frente al Vila-sana (20.30 horas) en los cuartos de final, un primer reto que ya no es nada fácil, el tercero de la Liga Iberdrola y que viene de eliminar en Europa al invencible Telecable Gijón, que ganó todos los títulos en juego de la temporada pasada más los dos que se disputaron en esta. “Es una plantilla con estrellas mundiales, con cuatro argentinas campeonas del mundo y una internacional española. Como se suele decir, hecho a golpe de talonario”, analiza el técnico asturiano, que señala sobre todo a Luchi Agudo, que con 34 años es “una referente mundial, que juega y hace jugar”. “Va a ser un rival muy duro”, continúa, “pero hay antecedentes positivos para nosotras”. Se refiere a la Copa de la Reina de hace dos años, cuando las coruñesas, entonces al cobijo del Liceo, eliminaron a su rival de hoy, también en unos cuartos de final, en la tanda de penaltis. “Confiadas no van a salir... pero que son favoritas eso seguro”, apunta.

La Copa acorta distancias

La Copa es la Copa y como en todos los torneos de eliminatorias, las distancias se acortan. “Tienes que jugar con tus armas y dejar que sean ellas las que demuestren que tienen esa necesidad de ganar y, siendo consciente de tus virtudes pero también de tus carencias, intentar llegar a los cinco minutos finales con opciones”, valora. “En la Copa, el menos favorito puede dar la sorpresa ante los grandes. Yo nunca me he sentado en un banquillo de esos, pero para mí las mías son las más grandes y a un partido le pueden ganar a cualquiera. Otra cosa es hacerlo tres días seguidos y el fondo de armario”, completa.

Las jugadoras llegan en un buen momento físico, impulsadas por el trabajo de su preparador en este apartado, Carlos Alonso. Tienen mucho que apretar. Primero en la Copa y después en Europa e incluso en lo que queda de la liga, en la que tienen que acabar entre las seis primeras para volver a Europa. “Todavía nos queda por hacer alguna machada. La primera vuelta fue espectacular. En la segunda bajamos el ritmo en cuanto a puntuación, pero seguimos siendo competitivas”, comenta. En cualquier caso, están por encima de las expectativas al tratarse de un equipo que, si bien se conocía la mayoría de su etapa anterior en el Liceo, hacía su debut. “Con la incertidumbre que teníamos hace doce meses...”Y ahora, luchando por dos títulos. “Si tengo que elegir... creo que tenemos más opciones en Champions. Somos muy competitivas en nuestra pista. A ver si llenamos”, desea.

Suscríbete para seguir leyendo