Todos los dedos apuntan a Epifanio

La directiva del Leyma y Diego Epifanio se han mandado mensajes de amor en los últimos días. Y es un clamor de la afición que sea el entrenador burgalés el encargado de continuar en la ACB el proyecto iniciado hace dos años en la LEB Oro. Todos los dedos apuntan a Epi, que se convertirá en la primera pieza del proyecto coruñés de la temporada 2024-25, la de la irrupción en la máxima categoría nacional del baloncesto. No puede ser otra. Todo lo que no sea el anuncio de la renovación de Epifanio, será una gran sorpresa.

El curso pasado, el club y el técnico solo tardaron cuatro días en formalizar su continuidad después de la eliminación del equipo antes de lo esperado en el play off de ascenso frente a Gipuzkoa, que le eliminó en cuartos de final. Desde el viernes, ya ha pasado ese plazo, si bien los naranjas han estado muy ocupados de celebración en celebración. Pero ahora ya toca ponerse manos a la obra. Sobre todo para aprovechar el mes de ventaja que supone el hecho de subir de forma directa. El anuncio del entrenador guiará el camino en la configuración de la plantilla.

Diego Epifanio es el candidato idóneo, casi único, porque ya está en casa y no hay que ir a buscarlo fuera. Otra cosa distinta es que novias no le van a faltar. El pasado verano, cuando ya era público que seguiría en A Coruña, se llegó a especular sobre su posible salida al San Pablo Burgos, que le habría hecho una oferta tentadora para una vuelta a casa que no se llegó a concretar. Algo parecido a lo que habían hecho los burgaleses con el que había sido el sustituto de Epifanio en el banquillo del Breogán, Paco Olmos, al que llamaron a mitad de temporada provocando el cambio de Lugo por Burgos (sin poder evitar el descenso).

El conjunto lucense precisamente acababa de cumplir con su gran objetivo de volver a la ACB y lo hizo con Diego Epifanio en el banquillo. Pero después no apostó por él para dirigir al equipo en la máxima categoría y llamó a Olmos. No parece que vaya a ocurrir lo mismo en A Coruña, en el que la confianza en Epi por parte de la directiva naranja es total. La clave de esta temporada ya fue la apuesta por la continuidad.

El Obradoiro baja y evita el trío gallego

El viernes fue un gran día para el baloncesto gallego con el ascenso del Leyma Coruña a una ACB en la que el Breogán cerró su permanencia. Eso hacía soñar con la posibilidad de que el curso que viene se juntaran en la máxima categoría tres equipos de la comunidad. Pero el Obradoiro no pudo evitar el descenso, en la última jornada disputada el domingo. Los santiagueses hicieron su trabajo al ganar al Joventut por 97-71, pero la victoria del Covirán Granada frente al Dreamland Gran Canaria (74-67) salvó al equipo andaluz y condenó al gallego.

Unicaja acaba en primera posición

El Unicaja del coruñés Jonathan Barreiro se convirtió en el campeón de la temporada regular de la ACB, rompiendo la hegemonía del Madrid y el Barcelona, que se habían repartido esa primera posición en los últimos quince años. El último había sido el Baskonia (2008-09). Las eliminatorias por el título arrancarán mañana. El Unicaja se medirá al Baxi Manresa, el Real Madrid al Dreamland Gran Canaria, el Barça al Lenovo Tenerife y el Valencia al UCAM Murcia.

El Leyma visitó ayer en Santiago al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Estamos muy orgullosos”, remarcó el presidente. Acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el titular del Gobierno autonómico felicitó al equipo y el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante toda la temporada, les agradeció su apuesta “por la cantera” y su contribución a hacer “marca Galicia” allá donde disputen un encuentro. / Europa Press

Suscríbete para seguir leyendo