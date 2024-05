Juan Copa: “Nos motiva ver lo que ha pasado este fin de semana con Dépor y Leyma”

Después de los éxitos del Leyma y el Dépor, turno para el Liceo, que este domingo inicia ante el Voltregá el play off por el título en el que el Barça es favorito pero en el que, después de levantar una mala primera vuelta, Juan Copa (A Coruña, 1970) no quiere renunciar a nada.

¿Cómo está el equipo?

Muy bien, con Dava ya al cien por cien. Eso permitió que la semana pasada pudiéramos trabajar bastante fuerte. El hecho de no tener partido el fin de semana nos permitió hacer una mini pretemporada. Porque a partir de ahora sí que ya va todo seguido, todo el mes de junio a tope

De los rivales que les podían tocar en el ‘play off’, ¿el Voltregá era el que menos les gustaba?

Desde que conseguimos la tercera plaza nos podían tocar cuatro equipos y viendo la liga de este año, tan igualada, yo creo que de las más igualadas, cualquier equipo iba a ser difícil y y yo creo que todas las eliminatorias están igualadas.

Pero fue en Voltregá donde se tuvieron que ir de la pista, con el insulto a Tombita.

Por nuestra parte, eso ya está cerrado. Es más, para nosotros cuanto más nos centremos en lo que es el hockey en sí, mucho mejor. En el último partido que jugamos aquí contra ellos yo creo que nos descentramos un poquito y nos costó un empate. Y no estamos para regalar nada a ningún rival. Una de las claves del play off es que hay que estar muy sólidos, centrados en lo que toca y lo que toca es hacer bien la cosas y no regalar nada, porque si regalamos, lo pasamos mal. Tenemos el ejemplo del partido del Noia, que regalamos y cometimos errores en dos o tres goles. Eso es lo que nosotros no podemos conceder, y va unido a concentrarse solo en lo que es el partido. Es lo que vamos a hacer en esta eliminatoria contra este rival que nos ha tocado, centrarnos única y exclusivamente en el hockey y de manera particular en ganar el primer partido.

¿Ya es un ‘regalo’ el hecho de que no tengan pista en el Palacio casi toda la semana?

Eso no lo podemos controlar. Va a haber un par de días que no podremos utilizar nuestra pista. y el horario del partido, domingo a las 20.00 horas, no es el nuestro, pero no es excusa porque el equipo está muy preparado. Ha sido un año muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y ahora mismo estamos muy ilusionados y con la mente puesta en hacer un gran play off. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. No queremos despistarnos por nada. Ni por el rival que nos ha tocado, ni por este contratiempo. Lo que sí que esperamos es que venga la gente a ayudarnos porque empiezan las finales.

El último partido en casa contra el Voltregá fue un empate a cuatro con gol de Álex Rodríguez en el último segundo.

Lo tenemos muy reciente. Cometimos algún error que no teníamos que haber cometido. Al equipo lo noté muy descentrado, ya me acuerdo de esa semana que tuvimos una charla y les dije que no podía volver a pasar, que nosotros teníamos que centrarnos en jugar, en intentar dominar el partido, hacer una buena defensa, ser sólidos. Tenemos que aprender de lo que pasó. Y una de las cosas es controlar bien a Álex porque ya sabemos lo pedazo de jugador que es. Lo que esperamos y tocamos madera es que de una de por todas poder tener a todo el equipo en condiciones, que no pase nada estos días porque va a ser, después del primera partido de liga, la primera vez que contemos con todos.

No quiere dejar que factores externos descentren al equipo, pero estos días es muy difícil abstraerse de la euforia de Leyma y Dépor.

Los que nos sentimos es muy orgullosos por lo que está pasando en A Coruña. Nos motiva incluso más ver lo que ha pasado el fin de semana. Primero con el Leyma, que son nuestros compañeros de pista y puedo dar fe del enorme trabajo que han hecho desde el staff, con Epi al mando, y todos los jugadores. Y en el caso del Deportivo estábamos todos deseando que dieran ese primer paso para que llegue realmente donde se merece, que es a Primera. Yo personalmente, que soy un entrenador coruñés, estoy súper orgulloso de los equipos de la ciudad. En nuestro caso, ahora lo que toca es lo de siempre, intentar competir por todos los títulos en un año complicado.

¿Y con un poco de orgullo, para que la gente no se olvide ahora del Liceo?

Estamos metidos todos en lo mismos, defendiendo a la ciudad, cada uno en su deporte. Nosotros, que venimos de un ciclo ganador, de ganar la Liga, la Copa, sabemos lo que le ha costado al Dépor subir, lo que le ha costado al Leyma. Nosotros estamos en ese proceso de volver a hacer un ciclo ganador. Se está trabajando muy bien desde la dirección deportiva, desde el club, creo que hemos mejorado muchas cosas. Pero tenemos que hacer también autocrítica. La primera vuelta es inaceptable para un club como el Liceo. Y ahí fue donde sacamos ese orgullo que tenemos, ese ADN, para pasar de una primera vuelta con siete derrotas a una segunda con una sola. Estamos acostumbrados a reinventarnos cada año y este año nos hemos reinventado dentro del mismo año, algo que no habíamos hecho nunca. Vamos a ver si somos capaces ahora de poner la guinda.

¿El objetivo es la final?

Lo primero es el domingo. Pero un club como el Liceo siempre tiene que luchar por todos los títulos y todos sabemos que lo que hay que hacer para luchar por ellos es jugar finales. Nosotros la presión nos la ponemos nosotros solos porque sabemos lo que es vestir esta camiseta y la historia que tiene. Aquí nadie se va a esconder y la final es nuestro objetivo, es así.

¿Lo bueno de una temporada tan dura es que ya están preparados para todo tipo de escenarios?

Hemos sufrido en silencio porque lo hemos pasado muy mal, muy mal. Hay que darnos el mérito que hemos tenido en la segunda vuelta. Levantar un equipo que estaba mal, yo creo que eso es muy importante. Hay un trabajo detrás de todo el staff, y luego hay un trabajo vital de los dos capitanes, Dava y César. Hicieron un trabajo enorme dentro del vestuario. Pudo haber explotado todo pero se salió hacia adelante. Hasta los equipos más laureados pasan momentos complicados pero se levantan y acaban volviendo. Ya lo vimos el fin de semana. Yo creo que está permitido caerse pero que es obligatorio levantarse y eso lo hemos hecho nosotros.

Después de la primera vuelta pidió un paso al frente de algunos jugadores. ¿Sigue pidiéndolo de cara al ‘play off’?

Lo pedimos y hay quien lo dio. El ejemplo es Ciocale, que da gusto verlo jugar, lo que está ayudando al equipo. Dio el paso, pero es que aparte de lo que aporta en la pista, también tiene la parte exterior, que es un gran chaval, y estamos todos muy contentos de que haya dado ese paso y el equipo lo está notando una barbaridad. Es un buen ejemplo. Estuvo en la base, subió, se marchó cedido, volvió, se volvió a ir... siempre aceptó todo lo que le dijimos. A veces es como todo en la vida, hay que esperar el momento justo. Y a él le ha llegado ahora. En cuanto al resto, creo que hay algunos que todavía podrían dar más nivel. El Liceo no espera por nadie, es así.

Y después está Bruno Saavedra: 18 años, lesionado seis meses y vuelve y marca dos goles.

Es un chaval con personalidad, porque ya lo he visto jugar 20.000 partidos en categorías inferiores y es que juega igual que cuando era alevín. Y eso es lo bonito de él. Todavía tiene un margen de mejora espectacular, porque está sin hacer la pretemporada ni nada. Pero ese es el ejemplo, ¿no?

