Fiebre naranja: más de 2.000 abonos en 24 horas

El Básquet Coruña abrió este jueves la reserva de abonos ACB y en apenas 24 horas ya había recibido más de 2.000 solicitudes. Fiebre naranja y fiebre por la ACB. El ritmo en las oficinas del club fue altísimo durante todo el día. Fue tanta la demanda que el club informó a última hora de problemas con el terminal de pagos. Hasta el próximo 7 de junio las personas que lo deseen podrán seguir uniéndose en este proceso por el que tras una preinscripción a un corte de 10 euros da prioridad a la hora de seleccionar asientos, primero para aquellos que ya eran socios esta temporada (durante quince días) y después para el resto (otros quince días). A continuación se abrirá un nuevo plazo para los que se hayan quedado fuera.

Como el club naranja todavía desconoce dónde jugará la próxima temporada, en el Palacio de los Deportes de Riazor o en el Coliseum, no puede lanzar todavía una campaña de abonados al uso y por eso optó por esta fórmula. A la hora de formalizar el abono, se descontará la cantidad ya pagada y además se hará entrega de una bufanda conmemorativa exclusiva del debut del Leyma en la ACB (se entregará en los días previos al inicio de la temporada). La cantidad entregada como reserva no es reembolsable en el caso de que finalmente no se realice hasta el final el proceso de convertirse en abonado del club, que debutará en la máxima categoría del baloncesto nacional el próximo curso.