0-4 | El HC Coruña termina sexto y se clasifica para Europa

Termina la primera temporada del HC Coruña. El equipo dirigido por Stanis García se despidió de la OK Liga Iberdrola con una derrota por 0-4 ante el Palau que en su debut en la elite del hockey sobre patines nacional. le deja en la sexta posición final, es decir, clasificado para jugar en Europa el año que viene. Las coruñesas completaron una magnífica primera vuelta en la que incluso soñaron con meterse en play off. Los resultados no acompañaron en la segunda parte del curso, cedieron la quinta plaza y ayer pudieron retener la sexta. Completan el balance con la clasificación para la final a cuatro de la Liga Europea, que se disputó en A Coruña y donde perdieron en semifinales frente al Fraga —que después sería campeón—; y con los cuartos de final de la Copa de la Reina en los que cedieron contra el Vila-sana.

No tenía el HC Coruña una despedida fácil porque visitaba Elviña el líder de la competición, el Palau. Aina Florenza se encargó de dejarlo claro ya con un gol en el minuto 5 de partido. Las locales aguantaron bien el resultado, pero poco antes del descanso una azul a Mar Francí dio a Aimee Blackman la oportunidad a bola parada. Detuvo Viky Caretta la directa, pero en el rechace la visitante no perdonó el 0-2. En la segunda parte la resolución no llegó hasta la recta final, con gol de Laura Puigdueta para el 0-3 y el 0-4 obra de Laia Juan, un tanto con el que se despide del Palau. El año que viene jugará, precisamente, en el HC Coruña.