2-2 | El Amarelle llega con vida a la última jornada

El Viaxes Amarelle llega con vida a la última jornada en la Primera Iberdrola. Un penalti convertido por Cris Lourés a falta de 48 segundos para el final del partido permitió a las naranjas arañar un empate frente al Castro (2-2) después de un partido en el que se toparon constantemente con una inspirada meta visitante. La derrota del Marín frente al Poio, sin embargo, dio vida a las coruñesas, que continúan en la lucha por la salvación. Ambos están empatados a puntos, eso sí, con el Amarelle todavía en zona de descenso por peor golaveraje general (el particular está empatado, 3-1 en los dos partidos del curso). Por lo tanto, en la clausura del campeonato el conjunto dirigido por Piru Castro no depende de sí mismo y ni siquiera ganando en la pista del líder Burela tiene garantizado mantener la categoría. Tiene que, al menos, puntuar y esperar a que el Marín, que recibe a un Ourense que no se juega nada, no sume.