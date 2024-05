El Viaxes Amarelle quema su último cartucho por la permanencia

La temporada va llegando a su fin. La mayoría de los equipos coruñeses ya han finiquitado sus competiciones, con mayor y menor éxito. Este fin de semana se despide el HC Coruña mientras que al Viaxes Amarelle le quedan dos jornadas, pero todo lo que no sea ganar le dejará prácticamente sin opciones de salvación.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle cayó la semana pasada a puestos de descenso. Una mala segunda vuelta y la derrota frente al Marín, el rival directo, condenaron a las coruñesas, que a falta e dos jornadas ya no dependen de ellas mismas para mantenerse en la Primera Iberdrola. Para empezar, tienen que ganar esta tarde al Castro (Sagrada Familia, 19.15 horas) y esperar a lo que hagan las pontevedresas en el derbi contra el Poio Pescamar. La victoria frente al conjunto lucense sería casi doble porque significaría implicar a un equipo más en la lucha por la permanencia. Una derrota naranja unida a un triunfo del Marín, por el contrario, tendría como resultado el descenso matemática sin esperar al último partido de la próxima semana en el que el Amarelle visita al Burela y el Marín recibe al Ourense.

Hockey sobre patines

El HC Coruña despide su primera temporada de vida en la que se clasificó para la Copa de la Reina, la final a cuatro de la Champions mientras que en la OK Liga Iberdrola defiende en la última jornada la sexta posición. No lo tendrán fácil las de Stanis, que además de no poder jugar en su feudo, el Palacio de los Deportes de Riazor, y tener que jugar en el exilio de Elviña (13.00 horas), lo harán frente al líder Palau, un equipo que quiere llegar en forma al play off por el título.