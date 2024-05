2-1 | El Viaxes Amarelle se despide de Primera

El milagro no se produjo. El Viaxes Amarelle no ganó su partido ante el todopoderoso Burela Pescados Rubén (2-1) y escenificó su adiós a la Primera Iberdrola, máxima categoría del fútbol sala nacional. Tampoco se dio el segundo resultado que era obligado para que las naranjas se mantuvieran en la élite, ya que el Ence Marín no falló y ganó su partido ante el Ourense On Time.

Así se certificó el descenso del equipo coruñés. La pista del Pabellón de Vista Alegre fue escenario de la alegría de las lucenses, que volvían a la senda de la victoria tras un par de jornadas un tanto despistadas —aunque eso no les impidió acabar como líderes de la fase regular con diez puntos de ventaja sobre el Atlético Navalcarnero—, y de la tristeza de las coruñesas, que pagaron muy caro una segunda mitad de campeonato muy mala.

El Viaxes Amarelle salió a por todas, como es habitual, e intentó robar arriba y hacer daño en la portería defendida en la primera mitad por Ana Eliza —que jugó la primera vuelta en A Coruña cedida por el conjunto lucense—. Pero quien golpeó primero fueron las locales que, en un partido sin demasiada tensión por su parte, realizó un juego más calmado de lo habitual pero siempre efectivo, con más pegada arriba. El tanto lo marcó Patricia, en el minuto seis.

A partir de ahí, el Viaxes Amarelle lo intentó de todos las maneras y durante la primera mitad el choque fue alterno, con claras ocasiones locales que desbarató una Leti Rojo espléndida. Mientras, en Marín, el equipo local también llegaba al descanso dominando por 1-0 al Ourense, por lo que la misión de permanencia se ponía prácticamente imposible para las jugadoras coruñesas.

La segunda mitad fue de claro dominio visitante, que tenía que lanzarse a por el milagro. El equipo que dirige Piru dispuso de ocasiones en las botas de Estela, Éli o Chuli, pero ninguna pudo hacerlas efectivas. El técnico madrileño del Amarelle determinó juego de cinco a falta de 6 minutos. Iba a por todas, con la portería vacía, y fue cuando el Burela aprovechó para marcar el segundo, obra de Caridad, de portería a portería. La insistencia naranja tuvo premio con el gol en una buena asistencia de Lau Doce a Èli, que marcó su tanto número 20.

Y así acabó el partido y la temporada. El Viaxes Amarelle lo dio todo hasta el último segundo, pero pagó cara una segunda vuelta del campeonato con solo tres victorias y en el que se le escaparon demasiados puntos y tiene que despedirse de la categoría.