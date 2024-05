Jordi Bargalló: "El año que viene será el último, no quiero batir un récord de longevidad"

Pablo Cancela (A Coruña, 1988) y Jordi Bargalló (Sant Sadurní d’Anoia, 1979) cruzaron sus trayectorias. Un coruñés que tuvo que hacer casi toda su carrera fuera y un catalán de adopción sempiterno capitán del Liceo, del que es el segundo máximo goleador de la historia. Ambos se hicieron amigos cuando coincidieron en el Oliveirense portugués. Desde entonces, cada verano imparten juntos un campamento que en pocas semanas agota sus inscripciones. Las semifinales del play off enfrenta a los dos veteranos de Liceo y Noia antes de su tradicional cita estival.

Siempre bromeo con Martín Payero (46 años) que va a acabar jugando con su hijo Nico, pero a usted (44) tampoco le faltará mucho para poder jugar con Jordi júnior.

No, yo no. Creo que hago un año más y ya está. Creo. Malo será llegar a esos extremos.

¿Hace como Nadal, que no lo deja muy claro y se niega a despedirse y decir que es su último Roland Garros?

El año que viene creo que sí seguiré.

¿Cree? La renovación ya está anunciada.

Sí, renové con el Noia. Y va a ser el último yo creo. Tampoco tengo que batir ningún récord de longevidad. No vale la pena.

Un último baile.

De momento, ahora toca un play off contra el_Liceo. No me gusta mucho pero es lo que hay._Si quieres jugar por cosas grandes, tienes que encontrarte equipos grandes... pues nos ha tocado. Es como si no quieres una taza, toma dos. Pues esto lo mismo. Pero no pasa nada. Ya está superado._Va a ser un play off duro, muy difícil, el Liceo es un equipazo, está muy bien entrenado y lo tiene todo para disputarle el título al Barça. Vamos a hacer lo que podamos.

¿Aunque se quedara fuera de la Copa?

Es anecdótico al final. La Copa del_Rey solo la gana uno y todos nos vamos quedando por el camino._Se lo dije a Juan, porque se quedaron fuera justo en el partido contra nosotros allí. Fue un palo. Pero a partir de ahí tiraron para arriba y están en un momento verdaderamente peligroso.

¿Le recordó al curso 2005-06, con el Liceo, que tras una primera vuelta casi caen al descenso y remontaron en la segunda de la mano de Juan Copa y casi se meten en ‘play off’?

A veces después de grandes temporadas se te marchan buena parte de los jugadores y pierdes muchas piezas. Y es difícil rehacerse tan rápido siempre. El Liceo siempre nos tenía bien acostumbrados. Pero como aquella vez, y como decía también Carlos Gil, si das un paso atrás, que sea para coger impulso y para salir para arriba. Y es lo que hicieron. Ahora están donde tienen que estar.

En su última etapa aquí vio crecer a César Carballeira. ¿Le sorprende su evolución?

César no me sorprende porque ya lo veíamos. Me alegro mucho por él porque es un gran liceísta. Lo siente mucho. Y los que somos liceístas, nos vemos muy representados por él. Todo el mundo puede ver con la pasión, la seriedad y la importancia con la que juega los partidos. Siempre le ves compitiendo al máximo. Está a un gran nivel.

¿La temporada del Noia ya es buena pase lo que pase en semifinales?

La temporada es muy buena dentro de nuestra humildad, que nosotros no hacemos los fichajes que queremos. En estos tres años desde que volví estoy muy contento del rendimiento del equipo. Estamos haciendo todo lo que podemos, tenemos buena sintonía en el vestuario, nos están saliendo las cosas bien y el pueblo nos está arropando.

Aguantaron bien la presión del Liceo en la segunda vuelta para mantener la segunda plaza.

Al final fue la cosa justita. A nosotros lo que no se nos dio bien fue la Copa del_Rey, que nos fuimos a las primeras de cambio y nos quedó esa espina. Y también la de la CERS, que no estuvimos bien en el partido de vuelta contra las italianos. Creo que jugamos el partido diez veces y lo ganamos diez. Pero ese día no hubo manera. Vamos a intentar ahora ponerle las cosas muy difíciles al Liceo.

¿Será una eliminatoria muy física?

El play off ya es muy duro físicamente juegues contra juegues, más cuando es contra el Liceo. Cualquier jugador te puede hacer gol en cualquier momento y tiene dos grandes porteros. Tenemos que ir paso a paso y lo primero es estar centrados en el primer partido del viernes porque si no estamos al dos mil por cien, el Liceo nos la va a liar.

¿De porteros o de muchos goles?

De todo un poco. Los porteros van a estar espectaculares, pero todo el mundo va a tener que remar, hasta el utillero, hasta Fran.

¿Fran Tato?

Claro. Siempre está ahí, con la mejor de sus sonrisas y la mejor de las caras.

¿Jugar viernes y domingo perjudica a los más veteranos?

Con ilusión y con corazón todo se lleva mejor. Cuando estoy jugando no lo noto y lo doy todo. Luego cuando llego a casa, ya me dan todos los dolores.

Suscríbete para seguir leyendo