El Coliseum espera a una marea naranja con 7.388 abonados

Terminado el plazo para la reserva de abonos para la primera temporada de su historia en la ACB, el Leyma superó con creces las expectativas. Tanto que llegó un momento en el que se vio obligado a poner un límite. Como mucho, 7.500. Al final, fueron 7.388 personas las que se subieron a la marea naranja, casi el doble de las que cabrían en el Palacio de los Deportes de Riazor, con un aforo de aproximadamente 4.500 butacas, pero todavía con margen para llenar el Coliseum, con 11.000 asientos. Precisamente, el club tiene que esperar a que la nueva categoría en la que jugará dé el visto bueno definitivo a la instalación. La primera reunión junto a ACB y Concello fue satisfactoria y encauzó la negociación a falta de llevar a cabo mejoras en temas de iluminación y seguridad. El próximo 30 de junio —con la posibilidad de una prórroga de quince días— es la fecha límite para que el Leyma tenga toda su documentación en regla y pagos efectuados, incluido el visto bueno para el Coliseum. Por lo que a partir de esa fecha, última semana de junio y primera de julio, se espera que empiece el movimiento y se lance la campaña oficial de abonados.

No es que hasta ahora haya estado parado el club. Todo lo contrario. No ha tenido casi un segundo de descanso porque son muchas las exigencias que tiene que cumplir. Pero es un trabajo en la sombra, de hormiga, para que en las próximas semanas todos los cabos sueltos estén atados. Avanza a paso firme y seguro y no hay duda de que cuando venza el plazo, el Básquet Coruña tendrá todo en orden para que su inscripción en la ACB sea completamente oficial.

El único movimiento en cuanto a la plantilla que se ha hecho público es la renovación de Diego Epifanio en el banquillo. El burgalés cumplirá su tercera temporada en A Coruña. De menos a más, en la primera ya logró los mejores registros, pero fue eliminado a las primeras de cambio en el play off. La segunda fue la del histórico ascenso como campeón de la LEB Oro. La tercera será la del debut en la ACB y tanto club como entrenador mantendrán juntos sus caminos.

Estudiantes y Lleida disputan la final del ‘play off’ de LEB Oro

El Estudiantes o el Lleida serán el acompañante del Leyma en el ascenso a la ACB. Los naranjas lograron el billete directo mientras que el conjunto madrileño y el catalán disputarán hoy la final del play off después de imponerse ayer en las semifinales de la final a cuatro que se está disputando en Madrid al Tizona Burgos y al San Pablo Burgos respectivamente. Fueron dos partidos muy diferentes. En el primero, los anfitriones barrieron a su rival por 86-62, un resultado cimentado en los parciales del primer y el último cuarto. Francis Alonso fue el máximo anotador con 19 puntos, aunque destacó todo el bloque con hasta seis jugadores con dobles guarismos en valoración; por los 12 de Caio Pacheco y Mario Saint-Supery en el bando burgalés. La segunda semifinal, entre el segundo y el tercer clasificado de la fase regular fue mucho más igualada y finalmente se lo llevaron los ilerdenses por 77-80 con las canastas finales de Krutwig y Villar. La final será hoy a las 18.30 horas. Estudiantes puede volver a ACB después de tres años y Lleida subir por primera vez.