Adri Castro (Cambre, 1998) volvió a asomar la cabeza en el primer equipo del Deportivo el pasado domingo en Miramar, donde disfrutó de sus primeros diez minutos tras dos meses y medio sin participar, desde la derrota en Coruxo (2-0) del pasado 7 de febrero. Mucho tiempo sin contar para Rubén de la Barrera, que el joven aprovechó para destacar en el Fabril, con el que lleva nueve goles esta temporada. Tras reaparecer en Luanco, el delantero prepara el partido del domingo contra el Langreo cargado de ilusión por aportar su granito de arena: “Se tiene que notar en el campo que nosotros nos jugamos más que ellos”.

¿Cómo se sintió en esos minutos finales en Miramar?

Yo entré con la misma ilusión que el día que debuté. Intenté hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Al final no conseguimos esa victoria que tanto necesitábamos. Estamos confiados en que este fin de semana vamos a hacerlo.

El Langreo ya no se juega nada, ¿el del domingo será un partido distinto a de la ida?

Puede ser diferente no porque ellos no se jueguen nada sino porque nosotros nos jugamos mucho más que ellos y se tiene que notar en el campo, pienso que eso nos tiene que hacer llevar el control del partido y llevarnos a la victoria.

¿De qué le ha servido ese tiempo sin jugar con el Dépor, solo compitiendo con el filial?

Pienso que me ha hecho más fuerte. Los minutos que tuve con el Fabril han sido buenos para mí. He jugado todo y físicamente me vino bien. De cabeza me ha venido muy bien, nunca he parado de entrenar y de intentar seguir mejorando, siempre trabajando. Al final el míster el pasado fin de semana decidió convocarme y estoy contento por ello.

¿Durante ese tiempo sin contar habló con usted De la Barrera para explicarle los motivos? ¿le pidió usted algún tipo de explicación?

He tenido diálogo pero no en ese sentido. Yo respeto las decisiones del míster, igual que las respetaba cuando estaba Fernando [Vázquez]. Mi único objetivo y lo que tengo que hacer es seguir trabajando, intentar demostrarle al míster y ponérselo difícil a la hora de hacer las convocatorias o incluso el once. Esa fue mi intención desde el primer minuto.

¿Cómo pasó esos meses?

Jodido es, las cosas como son, porque obviamente a mí lo que me gusta es estar en la primera plantilla y jugar con la primera plantilla. Se ha decidido así, el míster ha decidido que prefiere tenerme con el filial, y yo sin ningún problema, yo en el filial tengo que tener siempre buena cara, dar ejemplo. Soy el capitán y tengo que hacer las cosas bien.

Al Dépor le conviene que el Numancia no gane el sábado en A Malata, ¿va a ver ese partido?

Yo, sinceramente, soy un chico al que le gusta mucho ver fútbol. Nos puede ayudar, claro que sí, pero aunque no hubiese nada en juego, seguramente lo vería. Me gusta el fútbol gallego y verlo. Sí lo voy a ver.

¿La meta es sellar ya este domingo la Primera RFEF para no ir a Soria con los deberes aún pendientes?

Lo importante sería cerrarlo este fin de semana, pero nosotros lo que estamos haciendo es mirar nuestro partido. Si tenemos que cerrarlo este fin de semana, lo vamos a intentar hacer de la mejor manera posible, y si tenemos que ir a Soria a jugárnosla, también vamos a ir a por ello.

¿Está el equipo preparado para ir a la guerra a Los Pajaritos?

Sí, por supuesto. El equipo está muy preparado para eso. Hay que confiar en todos nosotros.

Una de las pocas certezas de cara a la próxima temporada es que usted, recién renovado dos años más, va a seguir en el Dépor. ¿Eso hace aún más importante alcanzar la Primera RFEF?

Me han renovado, he tenido esa suerte y estoy muy agradecido por ello, pero no es mi objetivo solo. El objetivo del club y de todos y cada uno de estos jugadores, independientemente de que el año que viene estén aquí o no, es quedarse en la Primera RFEF para intentar llevar ya al equipo lo antes posible al fútbol profesional.

Hace un año estaba cedido en el Ourense CF y esta campaña ha participado en cinco jornadas con el primer equipo del Dépor, ¿cuál es su balance de la temporada? ¿le ha servido para aprender y crecer?

Sí, claro. Quieras o no el año pasado estaba en un club sénior, estaba en el Ourense, a pesar de que hicimos un año muy bueno con el play off, pero este año, a pesar de que el Dépor se encuentre en la tercera categoría, es un club profesional, es un club muy grande y me ha hecho madurar como jugador y como persona.

Ya participó en Riazor contra el Compostela, pero sin gente. ¿Si juega el domingo será diferente?

Recuerdo que había unas poquitas personas, pero no 5.000 como puede haber el domingo. Me hace un montón de ilusión y al equipo le va a venir muy bien.