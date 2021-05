La deportivista Paula Novo, central titular del filial blanquiazul, ha sido convocada para unos entrenamientos en la localidad alicantina de Alfaz del Pi con la selección española sub 17 entre los días 31 de mayo a 3 de junio. Novo, natural de Boiro, ya fue citada con anterioridad en los combinados españoles sub 15 y sub 16. Sigue así el camino de Carlota, Eva Dios o Sara Álvarez con presencia en las categorías inferiores de España. El Dépor ha tenido también protagonismo con la absoluta, ya que esta temporada debutó Athenea del Castillo y Peke estuvo en una concentración.