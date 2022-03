“El Dépor es siempre peligroso pero también nosotros tenemos algo que decir”

Curro Torres (Ahlen, Alemania, 1976) se estrenó en Primera RFEF al frente de la Cultural Leonesa precisamente frente al Deportivo, en el duelo de la decimoséptima jornada, el último de 2021, saldado con victoria blanquiazul (2-3). El equipo coruñés era entonces líder destacado, con cuatro puntos de renta sobre el Racing de Santander. Ahora el Dépor vuelve a enfrentarse al conjunto leonés en una situación muy diferente, en plena crisis de juego y resultados, y a seis puntos de distancia la cabeza. El técnico no se fía del mal momento del rival, “siempre peligroso” por muy delicada que sea su situación.

Como futbolista visitó muchas veces Riazor y también lo hizo como técnico, hace justo dos años, con el Lugo. ¿Especial?

Siempre es especial, ahora y también cuando era jugador. Es un buen estadio, con un buen ambiente. Es un partido bonito de jugar.

¿Espera una salida en tromba del Dépor por su imperiosa necesidad de ganar?

Siempre tienes que estar muy atento a esos inicios de partido. Es lógico, ellos juegan en casa, ante su afición, vienen de unos encuentros con resultados adversos y nosotros tenemos que saber jugar en todos los momentos del partido. En eso está también nuestro crecimiento.

¿El mal momento del Dépor puede ser una ventaja para la Cultu o lo hace aún más peligroso?

El Dépor es un buen equipo, siempre peligroso, pero también tenemos algo que decir nosotros. Tenemos que competir. Me gustaría ver a mi equipo competir bien, con buena intensidad, con la estructura adecuada y con mucha concentración. Va a ser un partido donde por momentos vamos a tener que sufrir, y hay que saber hacerlo. Y a partir de ahí, tratar de intentar jugar también, hacer daño y aprovechar nuestras armas. Espero que en ese sentido demos un pasito más, un pasito adelante, y que en un buen campo, ante un buen equipo, se pueda ver a la Cultural que yo creo que tiene que verse.

¿Es un partido para jugar con la ansiedad del rival?

Las condiciones en las cuales nos encontramos los dos equipos nos invitan a ir cada uno a jugar las armas que podamos. Yo me fijo más en lo que mi equipo sea capaz de hacer. Lógicamente, ellos no vienen pasando por el mejor momento pero para mí eso no es indicativo porque es un gran equipo, capaz de hacerte daño y capaz de resurgir en cualquier momento.

Estaba lanzado cuando usted lo recibió en su estreno liguero en el Reino de León.

Sí. Son dinámicas. En esa época se tiraron muchos partidos sin perder, ganando, es verdad que ganaban en esos últimos minutos en muchas ocasiones, pero se mantuvieron arriba. Hablábamos de un gran Dépor, que para mí sigue siendo de la misma forma a pesar de que ahora ha cogido unos momentos en los que los partidos no le están saliendo, sobre todo a nivel de resultados. Son una gran plantilla, con muchos recursos.

Ustedes están a a diez puntos del play off y once por encima del descenso. ¿Asumen un final de temporada en tierra de nadie?

Nuestra obligación es trabajar e intentar conseguir los tres puntos que nos hagan estar en una situación mejor. Es verdad que en diez días tuvimos la oportunidad de acercarnos arriba y no lo hemos conseguido. Las dinámicas pueden ir cambiando. El punto del otro día [2-2 contra la SD Logroñés], aunque no era lo que buscábamos, nos viene bien para cortar esas dos derrotas de las que veníamos [1-0 ante el Rayo Majadahonda y 4-0 frente al Racing de Santander], tratar de mejorar aspectos y volver ser otra vez un equipo fiable.

Aarón Piñán, su futbolista más determinante, no jugó la pasada jornada, ¿estará para Riazor?

Bueno, vamos a ver cómo va a la semana. Tiene unas pequeñas molestias y vamos a ver cómo va evolucionando. Esperamos poder contar con él y que nos pueda ayudar a afrontar el partido tan importante que tenemos el sábado.

¿Qué balance hace de su etapa desde que se hizo cargo de la Cultural en diciembre?

Lógicamente, no podemos estar contentos. Hay una parte del tiempo en el que el equipo encontró algo más de solidez defensiva y paramos un poco ese momento de encajar demasiados goles, pero es verdad que luego, sobre todo en los últimos tres partidos, dimos un paso atrás a nivel defensivo y colectivo. Hemos tenido que resetear un poco y volver otra vez a lo que realmente nos hacía fuertes. A veces la vida o el fútbol son estados de ánimo, son momentos, y nosotros tenemos que ir cambiándolo.

“Benito, desgraciadamente, no ha podido tener continuidad”

Alberto Benito, que por contrato no podrá enfrentarse al Deportivo, cambió A Coruña por León en el mercado invernal con el objetivo de disfrutar en la Cultural de los minutos que no estaba teniendo de blanquiazul. Sin embargo, hasta el pasado domingo solo había participado en dos encuentros, ante Extremadura y Racing de Santander, y contra la SD Logroñés tuvo que pedir el cambio por lesión en el tramo inicial. ¿Cuál es la situación de Benito?

El otro día salió de inicio y a los diez minutos tuvo un pequeño problema en el cuádriceps. Hay que esperar a ver la evolución y sobre eso iremos viendo. Es un futbolista con una experiencia buena. Estaba en ese momento ya para dar ese paso adelante para poder tener muchos más minutos, pero desgraciadamente no ha podido tener esa continuidad.

¿No venía jugando por problemas físicos o simplemente por decisión técnica?

Hubo un momento en el que tuvo un problema en el cuádriceps, otro en un tobillo, y eso también dificulta un poquito la posibilidad de ir creciendo a nivel físico. Es un futbolista que venía sin competir durante gran parte de la temporada. Necesita su proceso y cuando lo hemos colocado es porque ya estaba dando ese paso adelante también en el rendimiento de los entrenamientos.