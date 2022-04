El Dépor, en constante involución

El Deportivo regresó de Lezama con la sensación de haber desperdiciado una gran oportunidad para recuperar confianza volviendo a ganar fuera de casa, algo que no consigue desde la visita a Zamora del 26 de enero (0-1), y encadenando dos triunfos seguidos por primera vez desde entonces. En pasado sábado hizo lo más difícil, ponerse con ventaja en el marcador, pero tras el gol dio varios pasas atrás, no supo defender con la pelota y el Bilbao Athletic lo aprovechó para anotar el 1-1 definitivo.

El equipo coruñés ha pasado de someter a sus rivales a dejarse dominar, como ocurrió en el compromiso de Lezama. Sigue si reencontrarse en los últimos dos meses y medio, un largo bache de juego y resultados que todavía continúa. En las primeras 20 jornadas del campeonato el conjunto blanquiazul fue capaz de sumar 46 puntos. Entonces dominaba con solvencia en la categoría y parecía lanzado hacia el objetivo del ascenso directo pero luego, en los siguientes once encuentros, solo arañó 12 puntos sobre el césped, un balance impropio de un firme candidato a regresar al fútbol profesional.

Solo la inspiración de Alberto Quiles, pichichi de la categoría con 14 dianas, le está permitiendo ver puerta en unas últimas jornadas en las que solo William, de penalti, y Lapeña han sido capaces de ver puerta. Al Dépor le falta la pegada que tenía en la primera vuelta, cuando no necesitaba generar demasiadas ocasiones para perforar la meta rival. En la recta final contra el Bilbao Athletic tuvo tres llegadas peligrosas que pudieron acabar en gol —una de Miku, la más clara de Doncel y otra de Álex— pero no consiguió un segundo tanto que le hubiera dado los tres puntos sobre el terreno de juego de Lezama.

El Deportivo tiene problemas en el área contraria, pero también en la propia. En esas sobresalientes 20 jornadas iniciales solo encajó 11 tantos, con los que Ian Mackay se destacó como el portero menos batido no solo de toda la Primera RFEF sino de las tres principales categorías nacionales. Sin embargo, desde entonces el Dépor ha recibido 13 tantos más en los siguientes once encuentros. Antes lo normal era no recibir ningún gol, pero ahora lo habitual es encajar al menos uno. Así ocurrió en las cinco jornadas más recientes: tres le hizo el Badajoz, uno la Cultural Leonesa, dos el Celta B, uno el Rayo Majadahonda y otro el Bilbao Athletic el pasado fin de semana.

Marca menos y encaja más pero, por encima de todo, tiene un gran problema de fluidez en su fútbol. Se ha convertido en un equipo plano al que cada vez le cuesta más que afloren sus individualidades. Le urge cambiar de dinámica para llegar con la flecha hacia arriba al play off, el único camino que ya le queda al Deportivo para acabar alcanzando el objetivo del ascenso a Segunda. Tras el empate en Lezama y una nueva victoria del Racing de Santander, por primera vez Borja Jiménez enfocó públicamente hacia esa fase de ascenso como meta para subir.