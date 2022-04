“Recuperamos la esencia, esta victoria supone volver al origen”

Borja Jiménez mostró su satisfacción por la convincente victoria frente al DUX y, sobre todo, porque sirve para recuperar “sensaciones” de cara a la recta final de curso. “Hemos recuperado un poco la esencia de lo que hemos sido toda la primera vuelta. Estoy contento porque les veo a ellos contentos. Se trata de seguir ganando, de apretar al máximo, de estar ahí, tener buenas sensaciones y que el equipo vuelva a ser lo que durante muchas jornadas fue y le hace ser ganador. La victoria para nosotros supone volver un poco al origen, a tener muy buenas sensaciones y a hacer cosas que hemos hecho durante la primera vuelta. Volvimos a hacer cosas que hacíamos en noviembre y en diciembre. Para los futbolistas supone quitarse un gran peso de encima en ese aspecto de tener muy buenas sensaciones porque creo que han estado a un nivel muy alto”, recalcó.

El técnico del Deportivo considera que su equipo hizo “un partido muy completo” frente al DUX. “Desde el primer momento hemos salido muy concienciados, tanto en ataque como en defensa. Aunque el resultado pueda parecer sencillo, desde mi punto de vista nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, lo que pasa es que no les hemos permitido hacer casi nada de lo que hacen habitualmente. Eso habla muy bien de mis jugadores, de cómo se han comportado tanto a nivel ofensivo como defensivo. La primera parte ha sido muy buena y la segunda la hemos manejado desde el control. Hemos podido hacer alguno más, así que estamos contentos”, añadió.

También se refirió Jiménez a la buena actuación de Diego Aguirre como improvisado lateral izquierdo. “Queríamos un jugador que en ese costado nos diera muchísima amplitud y verticalidad como podía ser Diego Aguirre. Con Diego Villares por dentro ganábamos piernas a la hora de recuperar y él se siente cómodo jugando bajo, cerca de los centrales. Es ir buscando soluciones a los pequeños problemas que tengamos o vayan dándose durante las semanas”, explicó el abulense en referencia a las largas ausencias por lesión de Trilli y Víctor para el puesto de lateral derecho. “Desde dentro quisimos quitarle importancia a esas bajas pero la realidad es que nos han hecho mucho daño”, zanjó.

Sobre su decisión de volver a contar con Yeremay, el entrenador argumentó que se debe a lo bien que está trabajando últimamente en Abegondo. “El tema es que él haga las cosas bien durante la semana, que demuestre el nivel que tiene. No conozco a ningún entrenador que vaya contra sí mismo. Cuando ve a los jugadores bien los pone, y cuando no los ve bien, no los pone. Ahora él está haciendo las cosas bien. Hoy [por ayer] podía haber tenido alguna toma de decisión mejor todavía en tres cuartos [de campo], pero que siga con esa constancia, que le permitirá acumular minutos. Todos están a tiempo de aportarnos cosas dentro del camino que tenemos que está muy claro y marcado”, continuó Jiménez.

Muy especial para Alfredo

El técnico del DUX, Alfredo Santaelena, reconoció que el Dépor fue superior y le deseó “de corazón que esté la temporada que viene en Segunda”. El exdeportivista vivió una mañana especial por volver a Riazor, aunque su equipo no rindió “como en otras ocasiones”. “No estuvimos intensos. Ellos estuvieron más agresivos sin balón”, reconoció.