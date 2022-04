El Dépor se queda a Antoñito

Cuatro días y ya ha convencido. Antonio Jesús Regal Angulo, Antoñito (Herrera, Sevilla, 1987) llegó el lunes a A Coruña de la mano de Borja Jiménez y ya es virtualmente nuevo jugador del Deportivo. Le ofrece la entidad coruñesa un contrato hasta final de temporada tras una prueba exprés que ha finalizado y empujada por los ya eternos problemas en el lateral derecho, agravados por la sanción de Diego Aguirre para el enfrentamiento de este fin de semana en Talavera. Antoñito, de 34 años y con trayectoria en Primera, Segunda y Segunda B, llevaba sin equipo desde que el pasado mes de enero rescindiese su contrato con el Cartagena, ahora en la categoría de plata, y se convertirá en la segunda contratación del mercado de invierno y sus estertores tras la llegada de Álvaro Rey en los primeros días de enero.

El Dépor hará público en las próximas horas este nuevo fichaje y le inscribirá con la intención de que el futbolista ya viaje con el equipo este fin de semana a tierras manchegas. Parece más complicado que juegue por los meses de inactividad, pero la idea es que se vaya integrando y que vaya cogiendo el tono para que cuanto antes releve a Trilli y Víctor García o para que sea una alternativa real a las soluciones improvisadas que han supuesto Diego Villares, Diego Aguirre y Adrián Lapeña. La reciente lesión del fabrilista Iván Guerrero tampoco ha ayudado a tirar el del filial en una situación comprometida.

Este movimiento es el enésimo en la posición de ‘2’ esta temporada. El Dépor llegó a tener antes de que se abriese el mercado de invierno a cuatro futbolistas para jugar en esa posición de manera regular. Además de los ahora lesionados Trilli y Víctor García, Borja Jiménez contaba con Jorge Valín y Alberto Benito que en los primeros días de 2022 acabaron en Hospitalet y Cultural Leonesa, respectivamente, aunque este último se marchase con la carta de libertad, mientras que el primero lo hizo cedido, ya que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.

De los cuatro a uno a finales de enero cuando se lesionó Víctor García y a ninguno el 12 de marzo tras el Badajoz-Deportivo, último partido de un Trilli que ya llevaba jugando semanas con infiltraciones y al límite de sus facultades físicas. Los dos jugadores recibieron también y, en un principio, un mal diagnóstico médico de sus dolencias, lo que ha influido en el retraso en sus recuperaciones. De ambos el que tiene alguna opción más de volver es el canterano, natural de Ortigueira, que en los últimos días ha hecho ciertas actividades de campo.

Este refuerzo de Antoñito no solucionará los problemas de manera inmediata en el lateral derecho y mucho menos de cara al duelo de Talavera. Borja debe buscar, de nuevo, soluciones sin Diego Aguirre. Tendrá que renunciar a las prestaciones de Villares en la media o a lo que ofrece Lapeña en el centro de la zaga. No parece tener ahora mismo más opciones, aunque hace una semana sorprendió con el ex del Numancia. Busca un parche para el domingo y ata una solución para la recta final de la temporada.