“Es imposible no mirar la clasificación, pero el ascenso está en nuestra mano”

Ana Valles (Gijón, 1997) se ha afianzado esta temporada en la portería del Deportivo Abanca después de una amplia trayectoria en Primera División. Formada en Derecho, su prioridad es el fútbol y afirma haber caído “de pie” en A Coruña desde su llegada el pasado verano. “El fútbol es mi motor. Tengo el proyecto de un bufete, pero me quiero centrar en el fútbol, que es lo que me mueve”, subraya. Después de unas semanas agitadas por la situación derivada del expediente abierto al entrenador deportivista, Miguel Llorente, la guardameta asturiana analiza las opciones de ascenso y la situación del equipo antes de visitar esta tarde (16.00 horas) al Parquesol.

¿Ya se ha normalizado la situación en el vestuario tras el regreso de Miguel Llorente?

Nos fortaleció mucho la victoria de la semana pasada, porque necesitábamos volver a ganar. El equipo sigue en la misma dinámica de trabajo y lo que pasó en las últimas semanas está ya más que olvidado. Tenemos plena confianza tanto en el club como en el entrenador. Lo bueno es que llevábamos toda la temporada haciendo lo mismo y no se nos ha olvidado jugar como jugábamos.

¿Afectó en el vestuario todo lo que ocurrió?

Que aparten al entrenador de la dinámica de grupo afecta, pero tuvimos la suerte de contar con Kevin [Cabado], que echó una mano hasta que se aclarase la situación. Nos ayudó a las jugadoras para que no rompiéramos con la rutina de entrenamientos y no perder el ritmo. Ahí se vio un poco la fortaleza del grupo y a pesar de los malos momentos supimos remar juntas.

Llegó además en un momento crucial de la temporada, con el objetivo en juego...

No se puede engañar a nadie y la liga está muy apretada, tanto para no entrar en el play off como para ese primer puesto para ascender. Estamos a dos puntos del Espanyol, pero si miras hacia abajo la clasificación puede dar miedo porque hay muchos equipos en muy pocos puntos. Va a estar apretado hasta el final y estas seis jornadas que nos quedan son a vida o muerte.

¿Se imaginaba que la lucha por el ascenso fuera a estar tan apretada?

Preveía que iba a estar igualado, pero no tanto. A principios de año no estaba tan apretado, pero los equipos que estábamos arriba empezamos a perder puntos. Con la reestructuración para la temporada que viene, equipos de mitad de la tabla que antes no se jugaban nada ahora pueden descender una categoría o incluso dos.

¿Da vértigo mirar la clasificación y ver que están tan cerca del ascenso como del play off por la permanencia?

Cuando hablamos de jugar un play off todo el mundo piensa que es para ascender, pero en este caso es para mantenerte en la categoría. Nuestro objetivo es mirar para arriba y luchar para ascender y obviamente nadie quiere entrar en ese play off. Si no se puede ascender, hay que quedar entre las cinco primeras, pero somos ambiciosas y ni mucho menos nos despedimos del liderato.

¿Cómo gestionan esa situación de incertidumbre de cara al objetivo dentro del vestuario?

Es imposible no mirar la clasificación, pero sabemos que el ascenso lo tenemos en nuestra mano. Dentro de dos semanas tenemos un partido contra el Espanyol que va a ser decisivo, pero esta semana contra el Parquesol no nos podemos dejar los tres puntos. Ahora puede pasar cualquier cosa y todos los equipos se van a dejar puntos. Mismo el Parquesol es el mejor equipo de la segunda vuelta. Jugamos con esa incertidumbre, pero creo que cualquiera hubiera firmado al principio estar donde estamos ahora.

Han apostado durante toda la temporada por un estilo de juego basado en el balón, ¿les entraron dudas en la segunda vuelta cuando los resultados se resintieron?

Lo que tuvimos fue que reinventarnos, porque en la primera vuelta los equipos contra los que jugábamos quizá no se esperaban un juego de tanto toque, de tanta posesión de balón. En la segunda vuelta nos costó un poco y nos afectaron también mucho las lesiones. Llegamos a los partidos con un once muy justo y en los últimos minutos no pudimos tener ese plus desde el banquillo. Seguimos creyendo en la idea, aunque es cierto que cuando vienen las derrotas todo se tambalea un poco más, pero creo que esa idea ha calado y que Miguel [Llorente] tiene plena confianza en nosotras y el equipo en él.

¿Cómo se ha adaptado usted desde la portería?

Las porteras sabíamos que al jugar tanto con los pies te expones mucho más, pero asumimos desde el principio que iba a haber errores tanto en defensa, como en el mediocampo y la portería. Lo que pasa es que los balones que falla el portero casi siempre acaban en gol. Seguiremos fallando, pero la balanza creo que se acabará inclinando hacia el lado positivo.

¿Se han cumplido las expectativas que tenía cuando llegó el pasado verano al Deportivo Abanca?

Todas queremos tener minutos y disfrutar. Este equipo está formado por muchas jugadoras que hemos estado en Primera División y venir a un club con un reto como ascender nos ha transmitido energía. A nivel personal estoy contenta por la temporada y por tener sobre todo la confianza de las jugadoras y el entrenador.

¿El éxito de la temporada lo marcará el ascenso o el proyecto del club va más allá de lo que pueda suceder de aquí al final de la temporada?

Ahí ya entran las situaciones personales de cada jugadora, pero no habría que tacharlo de fracaso si no se consigue el ascenso. Somos jugadoras que venimos de diferentes partes de España y se está cuajando un proyecto. Un equipo no se hace en dos días, esto es un proceso y la idea va a seguir ahí. Se está haciendo un grupo competitivo, porque el objetivo es llevar a este club a la máxima categoría, pero después cada jugadora decidirá sobre su futuro.

En este tramo final de la temporada han recibido a la ucraniana Vika, que huyó de su país por la invasión rusa, ¿cómo se ha adaptado?

Cuesta un poco por el idioma, pero Adule, que jugó en Rusia, hace un poco de enlace. Sabemos que está a gusto y que se encuentra feliz. Lo importante es que esté bien y veo que en los entrenamientos se empieza a soltar un poco más, que tiene más desparpajo con el balón. Ya se ha visto que el entrenador cuenta con ella y seguro que será importante en esta parte final de la temporada.