El Dépor, ante un duelo de rachas antes del ‘play off’

Amarrada su presencia en la fase de ascenso que se disputará el mes que viene con Riazor como escenario, el Deportivo centra sus esfuerzos en estas últimas jornadas de la fase regular en garantizar también la segunda plaza en la clasificación. Eso le daría ventaja en el play off en el caso de que las eliminatorias acabaran con empate en la prórroga, pero el Racing de Ferrol también empuja para desbancar al conjunto de Borja Jiménez. En general todos los equipos inmersos en la lucha por alcanzar esa fase de ascenso, tanto en el grupo del Deportivo como en el otro, se esfuerzan en este tramo final de la competición por lograr los resultados que les reserven una plaza en las eliminatorias que se decidirán en Galicia. Ninguno da tregua y cualquier tropiezo puede significar verse fuera.

Gran parte de los equipos que se disputan las posiciones de play off se encuentran instalados en dinámicas positivas desde hace semanas, como en el caso del Deportivo y el Racing de Ferrol. Los dos equipos pugnan por la segunda plaza después de asegurar su presencia en la fase de ascenso y de hecho los blanquiazules ya no pueden caer por debajo de la tercera posición. Los racinguistas aún podrían retroceder, aunque su horizonte más probable es pelear con el equipo banquiazul por el subcampeonato (el Celta B está a seis puntos a falta de tres jornadas).

Deportivo y Racing de Ferrol se evitarían así en el play off sea quien sea segundo al finalizar la temporadas regular. No habría cruce entre dos de los conjuntos más en forma en esta fase decisiva del campeonato. El conjunto de Borja Jiménez ha sumado once puntos en las cinco últimas jornadas (tres victorias y dos empates), mientras que los racinguistas han conseguido doce (cuatro triunfos y una derrota). Entre los aspirantes a la fase de ascenso el Celta B también está en buena dinámica (ocho puntos de los últimos 15), igual que el Badajoz (diez).

Tal y como están las eliminatorias, el segundo clasificado en el grupo del Deportivo se enfrentará al quinto del otro, en el que existe una dura pugna por asegurar una de las plazas en la promoción y el ascenso no está todavía ni mucho menos decidido.

En caso de acabar en la segunda plaza y de superar la eliminatoria de semifinales, el equipo blanquiazul se enfrentaría en la final con el ganador del cruce entre el cuarto clasificado de su grupo y el tercero del otro. Ahí es donde se multiplican las posibilidades porque las posiciones en el Grupo 2 no están tan claras a estas alturas como lo pueden estar en el deportivista.

Andorra, Villarreal B y Albacete se disputan el ascenso directo y ninguno da tregua. El equipo del principado ha sumado doce de los últimos 15 puntos en juego, el filial castellonense diez y el conjunto que dirige Rubén de la Barrera ha logrado ocho. Por detrás empujan equipos como Sabadell (doce puntos), Linares (doce), Atlético Baleares (ocho) y Algeciras (ocho), del que podría salir rival del Deportivo en función de la posición en la que acabe el curso.