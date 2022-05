Esprint final por la segunda plaza

El Deportivo enfila ya el tramo decisivo de la temporada y el play off en el que se decidirá la suerte del club. Por delante, tres jornadas para asegurar la segunda plaza en la clasificación y afrontar con ventaja la fase de ascenso. El Racing de Ferrol no da respiro y presiona a un conjunto blanquiazul que ha basado su mejoría reciente en su rendimiento en Riazor. Esta tarde (17.00 horas) recibirá al Tudelano con el objetivo de mantener su línea ascendente y evitar cualquier tipo de sorpresa ante un rival ya descendido y sumido en una delicada situación institucional y financiera.

Hasta hace unos días el equipo navarro no sabía si podría desplazarse hasta A Coruña por las dificultades económicas que atraviesa, víctima también de una competición en pañales a la que se le cayó un club por el camino y encadena sobresaltos. El Deportivo ha sufrido la arbitrariedad de la Primera RFEF de manera cercana, la última con la incomprensible decisión de los comités de Competición y Apelación a cuenta de la alineación indebida del Bilbao Athletic. El club blanquiazul se le niegan de forma sistemática los dos puntos que le allanarían el camino de la segunda plaza a pesar de los precedentes que le dan la razón. Por eso no puede permitirse ningún despiste y menos contra un rival que no se juega más que la honra.

Puede que precisamente por eso el Tudelano sea más peligroso esta tarde en Riazor, ya sin la presión por conseguir un resultado y tras golear la semana pasada en su casa al Racing de Santander Darse un homenaje en el campo del otro gran favorito podría ser una motivación, pero el Deportivo llega avalado por las sensaciones que dejó en sus anteriores compromisos como local.

Contra el DUX de Madrid dejó un buen sabor de boca, pero ante la UD Logroñés hace dos semanas firmó un partido redondo. Hacía tiempo que no mostraba una versión así el equipo de Borja Jiménez, mejorado con la llegada de Antoñito y la posibilidad de explotar de nuevo los laterales en su propuesta de juego. Sin la necesidad de improvisar soluciones en el carril derecho de la defensa, el Dépor es un equipo más ordenado y eso ha permitido recuperar la mejor versión de los centrocampistas. Álex, Villares y Juergen vuelven a brillar mientras en la delantera Quiles vive en racha.

El onubense podría encadenar esta tarde su séptimo partido marcando e igualaría los récords que establecieron Lucas Pérez y Bebeto. Las principales dudas en el equipo titular serán las de Diego Aguirre y Borja Granero, novedades en el encuentro de hace dos semanas contra la UD Logroñés en Riazor.