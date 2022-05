“El desparpajo de Mella le viene bien a cualquier equipo”

David Mella tenía un añito cuando en 2006 Julen Guerrero (Portugalete, 1974) anunció su retirada de los terrenos de juego tras una brillante carrera en el Athletic Club y en la selección española. Ahora el deportivista está a sus órdenes en Israel con la sub 17, que mañana debuta en el Europeo de la categoría contra Turquía en el Ness Ziona Municipal Stadium (19.00 horas).

¿Saben sus futbolistas quién ha sido Julen Guerrero?

No se lo he preguntado, la verdad. No lo sé. Me imagino que el que haya tenido interés habrá mirado o se lo habrán dicho. Ni se lo he preguntado, ni le doy ninguna importancia. Es más importante que ellos confíen en mí, que vean en mí a una persona que les puede ayudar en su proceso de aprendizaje, que vean que vamos a competir y que nos vamos a ayudar entre todos. Yo creo que eso es lo importante.

Su experiencia como uno de los grandes iconos del fútbol español, ¿le sirve para ayudar a los chicos a saber gestionar las emociones ahora que se asoman a la fama y los focos?

Sí, por lo menos lo intento. Además, he sido internacional desde los 15 años, o sea que he pasado por todas esas etapas. He afrontado Europeos de joven, de más mayor, y claro que esa experiencia intento transmitírsela y que, dentro de estos procesos que están teniendo, que lo afronten [el Europeo] con la máxima ilusión posible, naturalidad posible, y también con la máxima ambición para ir aprovechando cada etapa por la que pasan.

¿Cómo llega la sub 17 a este Europeo? ¿Se prioriza la formación o los resultados?

Yo creo que el equipo llega bien. Todo el año ha sido muy positivo. Hemos podido trabajar en las diferentes etapas que hemos podido. Nos gustaría, como entrenadores, tener más tiempo, pero dentro de lo que cabe lo hemos podido preparar y vamos con muchas ganas de llegar lo más lejos posible. Evidentemente, una vez que te metes en el torneo lo que quieres es, si puedes ganarlo, por supuesto ir a por él, dentro de que la ilusión de todos nosotros es que cuantos más jugadores de esta selección o de esta generación lleguen a la absoluta, mayor satisfacción.

Turquía, Bélgica y Serbia son los rivales en la primera fase, ¿a priori cuáles son los más duros del grupo y, en general, de la competición?

Vamos a centrarnos en el grupo. Eso es lo primero que hay que pasar. Mirar más adelante te puede despistar. Yo creo que duros son todos. Los equipos turcos ya los conocemos, son gente que le mete mucho ritmo y agresividad, que son valientes y más en el primer partido, con lo cual va a ser un encuentro complicado ya. En el segundo, contra Bélgica, venimos de enfrentarnos a ellos en Bosnia, en la ronda élite, y es un equipo con mucho talento. Para mí puede ser incluso una de las favoritas, tiene potencial para ello. Y luego ya el tercero va un poco condicionado por las necesidades, vamos a ver cómo llegamos a ese tercer partido, los puntos que tenemos, lo que necesitamos y lo que necesitan ellos. Está un poco más alejado porque va a haber circunstancias que te harán afrontarlo de una manera o de otra.

El estilo lo marca la RFEF pero, ¿cuál es el sello de Julen Guerrero?

Sobre todo ver un equipo muy unido, con las ideas muy claras, competir muy bien tanto en ataque como en defensa. Le intentamos dar ese sello de tener el balón, de jugar, de ser protagonistas, de ir a por los partidos, de no esperar a que las cosas pasen sino ser nosotros los que provoquemos que vayamos a por esas cosas, y luego defensivamente ser un equipo que esté unido en ese aspecto. Trabajamos todos juntos. Yo creo que esa es la fuerza del grupo.

Durante su carrera jugó a las órdenes de Heynckes, Luis Fernández, Clemente, Valverde o Mendilibar, entre otros muchos técnicos. ¿De quién o quiénes aprendió más?

Intentas sacar cosas positivas de todos. No puedo decir uno especialmente, porque al final, desde que empiezas con siete años hasta que te retiras son infinidad de entrenadores de los que intentas sacar cosas. Lo que importa es tu forma de verlo, de pensar, de competir. Intentas dar tu sello en ese sentido y dentro un poco de la filosofía de jugar que tenemos. Yo creo que son equipos, sobre todo, con un buen trato con el balón pero que luego son muy competitivos. Vamos con agresividad.

Desarrolló toda su carrera en el Athletic, como Fran en el Dépor. Cada vez es más difícil ver casos así.

Es más difícil de ver hasta en chavales. Antes era difícil cambiarte de equipo o se veía más que había jugadores que estaban en un mismo club y ahora ya en chavales, incluso alguno de los que yo tengo aquí, hasta han pasado por dos equipos ya. El mundo está abierto, está así, y como tal hay que afrontarlo. Los movimientos están siendo más y te tienes que adaptar a las épocas.

Con usted está David Mella, a la sub 18 acaba de ir Martín Ochoa, y en la sub 19 llegaron a coincidir Barcia, Trilli y Noel. Parece que por fin el Dépor apuesta por la cantera.

Sí, y a ver si todos esos nombres y seguro que alguno más que no ha venido pero que seguro tiene calidad para estar aquí, pues a ver si pueden llegar al primer equipo, afianzarse y les dan confianza. Yo creo que sería bonito que el Dépor o cualquier equipo gallego que tenga jugadores en su cantera, pues que tenga varios en su primer equipo. Eso le va a dar mucha más personalidad, mucho más compromiso, y ojalá que lo veamos.

Nada que ver este Dépor de Primera RFEF con aquel al que se enfrentó tantas veces.

Hombre, es que si nos lo cuentan en los años 90, con el Superdépor, que iba a esta en esta situación, igual no lo hubiésemos creído. Era un equipazo en todos los sentidos, por jugadores, por cómo se volcó la afición y por lo bien que lo hicieron. Partían como candidatos a ganar cualquier cosa. La verdad es que es una situación difícil de digerir que espero que puedan superar y cuanto antes vayan arriba. Yo creo que sería bueno para el fútbol.

¿Cómo está viendo a David Mella y cómo lo definiría?

Está bien. Además, es un chaval alegre que le viene muy bien al grupo en todos los sentidos, tanto en el campo como fuera. El potencial ya lo conocéis perfectamente, normalmente juega por la banda, aunque también puede jugar por el medio, pero ese cambio de ritmo, esa velocidad, esa decisión y ese desparpajo que tiene, viene muy bien a cualquier equipo y espero que nos ayude mucho ahora en Israel a nosotros.

¿Lo ve preparado para dar el salto al primer equipo?

Sí, no creo que tarde mucho. Este año ya lo ha hecho completo prácticamente en el filial. Es cierto que es joven y que hay que medir bien los tiempos, pero por sus condiciones yo creo que es un jugador muy aprovechable. Es bueno que los clubes a los chavales de la casa les den oportunidades. Ojalá a David le llegue en el momento que le tenga que llegar, porque estoy convencido de que seguro que lo va a aprovechar.

¿Su futuro a medio plazo pasa por continuar en la RFEF o le gustaría dirigir a un equipo? ¿Se ve entrenando al Athletic en breve?

Yo descartar no descarto nada, partiendo de la base de que estoy muy contento y muy a gusto en la Federación. Todo lo que hago me llena. La verdad es que en ese sentido no tengo nada en mente, pero en la vida te vienen oportunidades. No sé cuándo van a llegar, no sé lo que va a llegar. A mí me gustaría crecer en la Federación y no paso más del día a día. Ahora mismo estoy muy centrado en la sub 17 y en el Europeo, y lo que venga, ya vendrá, pero no tengo nada en mente.

Por cierto, ¿a lo largo de su carrera se dio alguna vez la posibilidad de jugar en el Deportivo?

No. En el Dépor, no. Tengo bonitos recuerdos del Dépor, porque eran enfrentamientos duros, bonitos, sobre todo con un gran ambiente tanto en A Coruña como en San Mamés. Eran partidos con los que la gente disfrutaba mucho y los jugadores también. Tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa y por eso digo que ojalá pueda seguir creciendo porque yo creo que es un club, además, al que se le tiene cariño. Sería bueno que fuese escalando categorías.