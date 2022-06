“Llegamos al ‘play off’ en nuestro mejor momento”

Borja Jiménez, sonriente, tranquilo y enfocado, está a tres días del momento del año: el play off. En una visita a LA OPINIÓN, analiza la temporada y cómo ve al equipo ante ese duelo del sábado en Riazor contra el Linares (21.00 horas). Se muestra convencido de que el Dépor está mejor ahora que en la primera vuelta, cuando dominaba la competición de manera rotunda.

¿Cómo ve al equipo?

Las sensaciones del equipo ahora son muy buenas. Es verdad que es un año atípico porque creo que, en líneas generales, ha sido muy bueno, los números están ahí. Cuando pasen años en esta competición, veremos que nuestra puntuación va a valer siempre para ser campeón y este año no, porque hemos tenido enfrente un rival que lo ha hecho excepcionalmente bien. Llegamos bien al play off.

Y con muchos contratiempos...

Nos ha pasado casi de todo durante todo el año. Se nos lesionaron los laterales a la vez. Intentamos buscar soluciones. Por la idea de juego, no tener ese lateral profundo nos ha mermado mucho. Creo que ha sido nuestro debe. Quizá teníamos que haberlo detectado antes o haber adivinado antes que iban a ser lesiones de larga duración o haber firmado antes a Antoñito. Pero, bueno, bien. Llegamos bien al momento de la verdad. Los ves entrenándose y salimos de entrenarnos y la gente está muy enchufada. Luego podrá pasar lo que pueda pasar, pero el equipo llega en perfectas condiciones para afrontar el play off y para ganar a cualquiera.

“¿Seguir depende de subir? Creo que sí. Habrá gente que piense ‘si no asciendes, a Ávila”

¿Está el Deportivo al nivel de la primera vuelta?

Estamos mejor. Llegamos muy bien, diría que mejor que al principio. Yo siento que el equipo ahora sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Eso no te asegura ganar el play off, pero el Dépor de ahora coge al de finales de agosto y le gana sin ningún problema.

¿Qué es lo que más teme de una cita como el play off?

No le tengo ningún miedo. No por nada en concreto, porque me he enfrentado ya a dos. El primero con tres eliminatorias y el otro a partido único. El miedo a lo único que te puede llevar es a la derrota. Miedo, ninguno. No tengo miedo a nada, y me gustaría que la gente no tuviera miedo ni a poder ganar ni a perder. Independientemente de lo que pase, la vida va a continuar. Venimos de años donde hemos vivido situaciones, como país, complicadas. Nos ha pasado de todo y hemos perdido a gente cercana. Es momento de dar ese pasito hacia adelante y de que vaya bien. ¿Por qué va a ir mal? No hay que tener miedo a nada.

¿Con el paso de los minutos puede cambiar la manera de jugar que el empate valga para pasar?

Para nosotros, no. Nuestra idea va a ser siempre ganar. Intuyo que el rival, en caso de que el marcador vaya 0-0, llegará un momento en el que tendrá que dar un paso adelante y se abrirá un partido diferente y nos obligará a hacer cosas distintas por las circunstancias a las que ellos quieran llevar el partido. Pero nuestra idea es salir a ganar desde el minuto 1 al 90. Es lo único que pasa por nuestra cabeza, sabiendo que el rival va a llegar un momento en el que, si se diera esa situación, tendría que dar un paso adelante y haría cosas diferentes que puede ser que nos obliguen a hacer otras, pero no porque nuestra idea vaya a ser proteger el resultado. La vida me ha enseñado que para poder conseguir títulos o logros tienes que salir a ganar.

¿Le preocupa que se piense en el rival en una hipotética final antes de pasar la primera eliminatoria?

Me preocuparía si lo estuviésemos haciendo nosotros. Yo entiendo a la gente, que mire más allá. Entiendo que haga sus cábalas, pero estoy muy centrado en el día 4. Mi familia y mis amigos vienen el día 4. El 11 está lejísimos. Igual no hay vida después del 4. Hay que centrarse en la primera eliminatoria y, si la pasamos, que es nuestro deber, genial y a preparar la segunda.

“Es mi mejor año como entrenador. Ya fluye lo que hemos construido”

¿Palpa que en las últimas semanas se le da más valor a jugar el play off y ya no se ve tanto como un mérito menor o un fracaso?

Sí. Como entrenador, de las cosas que más voy a valorar este año es revertir la situación que teníamos, porque estaba todo muy bien, todo estaba bajo control, y en enero se nos lesiona Víctor, se aplazan los partidos, se encajan tres derrotas consecutivas, se generan las dudas, y en esas dudas que se generan en todo el entorno, fuimos capaces de revertir la situación.

¿Tuvo el equipo y tuvo usted una segunda oportunidad?

En el mundo del fútbol muchas veces no te dan ni la oportunidad de cambiar la situación y es de agradecer que aquí nos la dieran. Entiendo al aficionado. Cuando pierdes algo que tú interpretas que es tuyo y que lo tienes tan cerca, duele, pero hay que valorar. No es fácil ganar ninguna competición en la que uno participe porque enfrente tienes a otro que también quiere ganar. Entiendo que, por el escudo y la historia del club, piensen que hay que ganar cada día, pero los que estamos aquí somos jugadores o entrenadores de esta categoría, en igualdad de condiciones con los que están en Baleares, en Algeciras o en Sabadell. Ellos han optado por unos jugadores y el Dépor ha optado por otros. Está mucho más igualado de lo que nos pensamos. Nos ha dolido no ser campeones, pero hay que valorar que durante la temporada hemos hecho bastantes cosas bien. El tiempo, a lo largo de los años, nos dirá y nos acordaremos de que hacer estos números es una puntuación altísima, que te dice que has hecho muchas cosas bien, pero que no te ha valido para ser campeón.

¿Harán un trabajo psicológico especial para gestionar las emociones en un partido tan importante?

La emoción va a hacer que funcionen las piernas. Pasa siempre. La cabeza hace que las piernas vayan. Hay que darle mucha normalidad. No haremos nada especial porque esos partidos ya llevan una carga emocional muy grande y hay mucha gente que puede llegar a estresarse. Tenemos que ser nosotros mismos y que ellos nos vean tranquilos a nosotros, a mí, a la gente del staff. Lo más difícil va a ser gestionar casi más al entorno, que es el que puede poner nerviosos a los futbolistas. Entonces, hay que trabajar sobre todo lo que hay alrededor para que ellos lo vean con normalidad y puedan dar su mejor rendimiento. Mi estrategia hasta ahora siempre ha sido la misma: poder ser yo mismo o que mis jugadores sean ellos mismos el día de la verdad.

¿Considera que el equipo necesitaba esas seguridades de tener laterales largos, los tres pivotes, volver otra vez sobre sus pasos?

Sí. Yo creo que este año, y lo he hablado con mi gente de confianza, para mí como entrenador es mi mejor año, y he conseguido dos ascensos y estuve en Segunda y no hice ninguna jornada en descenso. Pero este es cuando más continuidad ha tenido el equipo siendo yo el entrenador durante muchas semanas en el tiempo, de hacer muchísimas cosas bien. Si se ven otros partidos de la categoría, está claro que hay equipos que ganan haciendo menos. Analizábamos el otro día cuántos partidos ganamos sin merecerlo y te vas a muy pocos o a ninguno. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos podido hacer. Ahora entrenas con el equipo y va solo. Ya se conocen, los mecanismos, lo que tiene que pasar en cada momento, las distancias, el timming para aparecer en los sitios… Es ver que lo que has ido construyendo ya fluye y lo que tenemos que hacer es que no ocurra nada raro, que no tengamos ningún imprevisto, porque creo que tendremos muchas opciones de conseguir el objetivo.

“No le tengo ningún miedo al ‘play off’ y me gustaría que la gente tampoco, solo te lleva a la derrota”

¿Sufren en las transiciones, cuando hay que correr hacia atrás?

Cuando atacas con muchos jugadores en campo rival, con los interiores, con los laterales, asumes unos riesgos para ser tan dominador. Es normal que las transiciones ataque-defensa sean uno de nuestros debes. Todo dentro de la normalidad. Ha habido momentos del año que nuestro press tras pérdida ha sido muy bueno. Siempre se pueden mejorar las vigilancias o prestar más atención en determinadas cosas que creo que ahora el equipo va dominando mucho mejor que hace meses.

¿Y la defensa de los centros laterales? Parece que a veces se sienten excesivamente incómodos…

No es un déficit solo nuestro, es algo que pasa en el fútbol actual. Nosotros al Logroñés le hacemos un gol así y tiene dos centrales muy grandes. ¿Cuántos goles ha logrado Quiles de un centro de Héctor? Le ocurre a todos los equipos de la categoría. Es por cómo atacan los rivales y porque es la situación de peligro más difícil de defender. No es solo un mal nuestro. Es para hacer un estudio de los goles que encajan la mayoría tras centro lateral. Entre eso y el balón parado nos podemos ir al 70 u 80% de los tantos recibidos por todos los conjuntos.

Porque los números avalan cómo defienden…

Desde luego. Son 17 porterías a cero. Hemos hecho muchas cosas bien. Estuvimos cerca de ser los que menos encajamos y más marcamos. Hemos atacado y defendido. No ha habido suerte o no hemos estado finos en determinados momentos, pero el valor de rehacerse cuando uno está en un mal momento es lo que nos va a permitir conseguir el objetivo.

¿Entrenar al Deportivo es como lo imaginaba antes de venir?

La afición es increíble, pero no lo digo por estar en una entrevista y quedar bien, sino porque lo siento. No sé si podré ir a más sitios donde el aficionado me muestre tanto cariño. Lo digo de corazón. En la calle, en todos los sitios. Se ha preocupado mucha gente por mí en el trato diario cuando las cosas no iban bien, sin conocerme de nada. Cosas de humanidad, de afecto. Cuando vienes a entrenar al Dépor sabes lo que conlleva, con su repercusión, con sus cosas buenas y malas. Me he sentido muy cómodo. Esto hace tres años no creo que hubiera sido capaz de manejarlo y ahora tengo la sensación de que estoy muy capacitado. De aquí en adelante, conocer todo lo que hay alrededor del club ayudaría a que las cosas fuesen mejor, por eso la continuidad es fundamental en los clubes, porque al final uno va conociendo a qué puerta puede llamar, a cuál no, con quién puede tomar un café, con quién no. Todo eso te ayuda. No es cuestión de un mes ni de dos, es cuestión de estar tiempo en los sitios para conocer todo, y más en un club tan grande y con tanta repercusión. Entonces, poder dar continuidad y estabilidad es fundamental para este club, porque es demasiado grande.

“Si a lo mejor, por cómo me expreso, no le transmito a la afición lo autocrítico que soy, pido disculpas”

¿Algún día llegó a decir: “mejor hoy no salgo a la calle”?

No, ¡qué va!, ese temor no lo he tenido nunca. Intuyo que todo esto viene porque en las redes se habrá generando un montón de debate. Es entendible, son las redes. La gente se esconde a través del anonimato muchas veces, y otras veces, no. A día de hoy nadie se me ha acercado en la calle y me ha dicho: “Borja, mal, lo estás haciendo mal. O Borja, vete a tu casa”. Nadie me lo ha dicho. E intuyo que a lo mejor en Twitter lo han dicho miles de personas. Puedes vivir en la realidad virtual, para lo bueno y para lo malo, de las redes sociales, pero es una realidad que para mí no existe. Para mí es el trato, el mano a mano, el poder estar con la gente.

¿Cómo ha llevado la soledad del técnico y en un año con COVID?

La soledad del entrenador es jodida. Yo tengo a Álex [Martínez] que me lo dice, siempre me lo recuerda y es algo que llevo muy grabado, que nadie sabe cómo se siente un entrenador en una derrota si no ha sido entrenador. Nadie. Es algo muy personal, que consideras tuyo, tu equipo. Nadie siente como tú al Dépor. Nadie. Cuando las cosas no van bien, te lo llevas muy para dentro. Entonces poder tener gente que entienda o que haya vivido esas experiencias, que a mí me pasa con Álex, que ha sido entrenador, pues me ayuda. Pero estar lejos de mi familia, de mi chica, de todo el mundo… Es algo que demandas. Se han desplazado siempre que jugamos aquí, he tenido visita familiar siempre. Es un poco mi forma de vida. Tengo a Álex que es como un hermano mayor. No es parte de mi staff, es como mi hermano, y comparto muchas cosas diarias con él.

¿Le molesta que se le pueda decir que le ha faltado algo de autocrítica en ciertos momentos?

A lo mejor, por cómo me expreso, la gente puede pensar que no hacemos crítica, pero se puede preguntar a los jugadores si el entrenador hace crítica de lo que ocurre en el campo. Y cuando haces crítica con el futbolista es porque la haces tú mismo. Al jugador le tienes que enseñar o decir: “esto lo hemos hecho mal”. Y si las cosas no van bien es porque tú como entrenador las has hecho mal. Entonces crítica hay muchísima. Soy el entrenador más crítico. ¿Que a lo mejor no se lo transmito o la gente por mi forma de ser o expresarme y piensa que no hago crítica? Pues les pido disculpas. Hay muchísimas horas de reflexión y análisis en cada decisión que tomamos, siendo conscientes de que nos equivocamos muchas veces, o de que me equivoco muchas veces. Estoy convencido. No tengo duda de que me habré equivocado durante este año.

Le queda por cumplir otra temporada, ¿la idea es seguir independientemente de lo que pase en el play off o dependerá del resultado?

Por mi parte no hay ninguna duda. Yo continuaría aquí encantado, independientemente de la categoría que fuera, porque así se lo he transmitido al club, porque estoy muy cómodo y porque creo que puedo crecer de la mano del club, pero al final no es algo que yo pueda decidir. Si yo pudiera firmar ahora mismo mi continuidad, la firmaba ahora mismo.

“Miku atrae a los defensas, es mucho más importante en nuestro juego de lo que él se cree”

Está firmada.

Sí, pero es fácil resolver el contrato de un entrenador.

¿Todo dependerá de que se consiga o no el objetivo?

Yo creo que sí, por desgracia en el mundo del fútbol puede darse que si no consigues el objetivo, la gente valore el trabajo como malo y opten por traer a otra persona. Ojalá que no sea así, porque creo que el club lo que necesita, en ese aspecto, es mucha estabilidad. Habrá gente que piense: “Si no asciendes, a Ávila”. Es entendible. ¿Qué le vamos a hacer? Por desgracia, esta profesión es así. No pasa en el resto.

¿Cómo se pincha a una plantilla en momentos delicados como después de la derrota en Badajoz?

Fue nuestra semana más complicada por cómo se produjo la derrota. No me gustó y se lo transmití a los jugadores, pero lo que allí ocurrió es mucho más normal y habitual de lo que pensamos. Es cierto que bajaron Carlos [Rosende] y Juan [Giménez], pero es que están en nuestro día a día. Lo hicieron de manera grupal con los jugadores sentados, pero durante la semana los ves hablando con uno u otro. Fue una reunión mucho más normal de lo que se quiso contextualizar, por cómo yo lo he visto y por situaciones bastante peores que esas que se viven en un vestuario. Era decirles que creía que por ahí no lo íbamos a conseguir, que habíamos hecho muy mal partido con temas que no se habían dado durante todo el año y que no se podían volver a dar. Tienes que hacer algo que al jugador lo vuelva a reactivar o lo conmueva.

“A Quiles saber que no iba a jugar por Real Decreto le ha hecho mejor futbolista”

Unos futbolistas lo encajan mejor y otros peor.

Eso está claro, pero a mí ningún jugador de aquella reunión me echó nada en cara ni me comentó nada. Es más, todo lo contrario. Los jugadores creen que fue muy positiva, a día de hoy. Luego si no conseguimos el objetivo, habrá sido todo un desastre, porque esto es así. La nota va a estar en función de lo que pase el día 4 y, si hay otra eliminatoria, el día 11.

¿Le alegra ver a Miku así de bien de nuevo?

Sí, Miku nos ha dado mucho todo el año, no solo con goles. Tiene mucha importancia en nuestro juego por lo que él genera. Tiene un poder de atracción sobre los defensores... Genera ahí algo que a nosotros nos ayuda a que el resto tenga más espacios. Si a Willy, a Quiles o a Mario les preguntas, dirán que con Miku hay más espacio para que ellos aparezcan en otras zonas del campo. Para él es muy importante el gol. Es una persona que sin gol lo pasa mal. Los delanteros son así. Hace mucho gol. Sabes la semana que va a marcar y la que le puede costar algo más, porque eso se percibe en los delanteros, es como con Quiles o con Noel. Miku es muy importante en el juego, mucho más de lo que él se piensa.

“Álex es casi el más destacado del equipo cada día, es de largo su mejor momento de la temporada”

¿Qué ha hecho Quiles o en qué le han ayudado para que consiga la regularidad que le faltaba?

Lo ha hecho, sí. Primero con Miku y luego estas semanas que lo ha hecho solo, ha tenido la capacidad de ser muy constante. Sus números son los mejores del equipo, probablemente a nivel individual, pero yo le he pedido mucho en el juego y he sido crítico con él en el juego. Porque creo que ahora nos lo está dando, pero ha habido fases del año en la que nos podía haber dado más. Ese tiene que ser su punto de partida, autoexigirse. Se lo exijo a todos los jugadores. A unos les puedo llegar más y otros estarán deseando que acabe el año para que no les esté tan encima, pero esa insistencia y verse que, como bajara, no iba a jugar, le ha permitido estar a un nivel muy alto todo el año. Cuando él termine la temporada y analice, verá que para él el año ha sido muy importante porque ha necesitado exigirse cada día, porque si no, sabía que su entrenador iba a estar ahí e iba a poner a otro compañero, porque ha sido así con Quiles y con todos. Saber que no iba a jugar por Real Decreto le ha hecho ser mejor futbolista.

¿Qué le han dan de comer a Antoñito desde que llegó?

Nada. Antoñito es muy profesional, no tenía ninguna duda. Tenemos bastantes amigos en común. En Cartagena no habíamos coincidido porque firma siendo yo entrenador, pero se incorpora después y yo ya no estaba allí, pero era un jugador que conocía, que quise llevar al Cartagena. Al ver que salía de allí, la posibilidad estaba ahí, porque iban pasando las semanas y la carencia del equipo era la misma y no teníamos una solución. Por mucho que buscáramos, no era el puesto de Villares, tampoco de Lapeña o de Diego [Aguirre]. Íbamos poniendo parches que, por otras zonas del campo, nos iban debilitando. Nos ha hecho mucho daño, es la realidad. Ha llegado muy bien, poquito a poco va cogiendo el tono. No lo vamos a ver a su mejor nivel físico, porque es imposible.

"Si le preguntas a casi todos sus compañeros por un once del Dépor, seguro que Mario Soriano aparecería en el 90 o 95%"

¿Cuál es entonces?

Es un chico que se cuida mucho, que ha caído en gracia en el grupo y es muy querido. Es el mejor vestuario que he tenido como entrenador. Se llevan muy bien, los que juegan, los que no juegan... Hay muy buena armonía, tenemos todos los ingredientes en la cazuela para que vaya bien.

Y sirvió para que Villares volviese a su posición. ¿Cree que lo necesitaba y también el equipo?

Es su sitio natural, es donde más cómodo se siente, pero el equipo tenía una necesidad y era el que mejor podía hacerlo ahí (en el lateral), aunque fuese fuera de zona. Nos ha aportado, no en su mejor versión. Ahora está en un buen momento. Tiene un ritmo muy alto en defensa y en ataque da mucha continuidad al juego.

¿Le inquieta que Lapeña o Juergen lleguen con muchos partidos?

No me preocupa porque hay mil ejemplos de que los estados de forma no dependen de la carga. Ha habido momentos durante el año que quizás no han estado tan bien, pero ahora sí lo están. Les veo muy bien. El equipo llega al play off en su mejor momento.

"Ojalá ascendamos y el año que viene puedan estar Juergen y Lapeña con nosotros"

¿Cree que son de otra categoría?

Los dos jugaron el año pasado en Segunda. Juergen es más joven que Lapeña, pero Adrián hasta el año pasado no tenía muchos partidos en Segunda. Cuando los jugadores están muchos años en una categoría es porque pertenecen a ella. Ellos y los entrenadores, también. Juergen ya estuvo el año pasado a buen nivel, pero este tenemos la suerte de tenerlos. Pero hay que ser realistas: si el año pasado hubiera tenido muchas opciones de Segunda, no habríamos podido tenerlo. Hay que disfrutarlos, nos han dado muy buen rendimiento. Ojalá ascendamos y el año que viene puedan estar con nosotros.

¿Considera que la gente entiende la importancia de Álex Bergantiños en el juego del Deportivo?

No es que me sorprenda su segunda vuelta o sus últimos 15 partidos, porque tiene mucha experiencia, pero es que está a un nivel muy, muy alto. Es casi el mejor jugador del equipo cada día, comprende lo que necesitamos y está pisando área más que nunca. Sabe cómo queremos jugar y tiene esa jerarquía y ese poder dentro del campo para estar dando indicaciones a sus compañeros. Le veo en su mejor momento del año, de largo. Es la brújula de lo que precisamos. Es con el que más hablo. De esos futbolistas hay muy pocos y llevo ya unos años en esto del fútbol. Solo me he encontrado a uno o dos contados de ese estilo.

"Trilli jugará seguro en categorías superiores, Noel y Peke serán importantes si son capaces de mejorar en consistencia y continuidad"

¿Y con lo que aporta Soriano?

Ha evolucionado durante el año. No se nos puede olvidar que es su primer año senior. Es muy joven y ha venido a un club muy grande y está haciendo las cosas muy bien. Si le preguntas a casi todos sus compañeros por un once del Dépor, seguro que aparecería en el 90 o 95%. Eso habla muy bien de cómo lo valoran, de cómo entienden que afecta en el juego del equipo. En cuanto coja números de cara a puerta, de hacer más goles, en cuanto acabe como segundo punta con seis, siete u ocho tantos, va a dar un salto mayor que le va a permitir jugar en categorías superiores. Sin lugar a dudas.

Confió en él como en pocos…

Y ha respondido. La confianza se la das a los jugadores, pero te la tienen que devolver con buenas actuaciones. A base de buenos partidos se ha ganado un sitio, porque en la primera vuelta lo tuvo complicado, porque participaba menos. Se ha ido haciendo ese sitio a través de las oportunidades y de ratitos. Y cuando ha entrado en el once, no ha querido salir.

¿Imaginaba que el canterano con más protagonismo en la recta final de la liga iba a ser Peke?

Ahora ha tenido participación incluso siendo el primer cambio, pero el que más ha jugado ha sido Noel. Ha sumado titularidades y tuvo un tramo de temporada, entre diciembre y enero, que fue importante. Tanto él como Trilli y Peke. Trilli es una faena su lesión. Los tres tienen mucho futuro. No tengo ninguna duda de que Trilli, como lateral, jugará en categorías superiores. Noel le ves hacer cosas de un nivel muy alto. En cuanto Trilli deje atrás sus lesiones y Noel y Peke mejoren en consistencia y en continuidad de sus acciones, tendrán una participación importante. Los dos en categorías superiores si son capaces de mejorar esos aspectos.

¿Cómo está Noel? ¿Ha habido mucho ruido y muchas prisas en torno a él durante la temporada?

Puede ser. Él, con su buen hacer, generó unas expectativas muy altas y eso es muy bueno. Nos ha dado muchas cosas, ha sido importante para el equipo y, como todos, ha tenido momentos de forma en los que ha estado mejor y ha participado. Ahora menos porque interpretamos que no está en su mejor momento, pero hubo una fase del año que el equipo jugaba con dos puntas y ahora lo hace con uno. Quiles, que es el que ha tenido más regularidad, ha estado bien todo el año. La competencia en el Dépor es grande. En edad juvenil y estando en el Dépor, es un año positivo en cuanto a minutaje para Noel.

Peke ahora le da lo que le ha pedido todo el año. ¿Ha llegado a dudar si era un futbolista más de partidos que de entrenamientos?

No creo que sea su caso, pero puede ser que haya jugadores más de competir que de entrenarse. Peke lleva años en el Dépor. Disputó cero minutos en la Copa de Campeones y estaba en la plantilla y nadie se acordó de él. No es novedoso que no haya sido regular. Pero de esa situación a este año su evolución es muy buena: ha demostrado que ahora puede dar buenos minutos. Tiene un talento para hacer cosas que no es muy normal, pero hay que hacerlo muchas veces. Si es capaz, será muy buen jugador.

Ha pasado un tiempo y todo deportivista se hace una idea de las razones de la salida de Menudo. ¿No cree que todas las partes podrían haber hecho más para integrarlo más en el equipo?

Seguro que podríamos haber hecho las cosas mejor, tanto nosotros como él. No tengo ninguna duda. Durante años ha dado un rendimiento alto en Segunda B, pero aquí entre unas cosas y otras, no ha sido capaz de ofrecerlo, de tener continuidad en el juego. El equipo empezó bien y él con la lesión. Lo metimos en casa de inicio y el equipo no estuvo bien en la primera parte, pasó algo parecido ante el Calahorra. El sistema de juego nos ha llevado a tener tres por dentro durante ocho o nueve meses y, en ese sistema de interiores bajos, no lo hemos encontrado. Por fuera William y Quiles han estado a muy buen nivel. Y hay jugadores que venían de hacer buenos números en Segunda División y han tenido menos participación como Doncel. La competencia es grande. A veces hay jugadores que rinden muy bien en unos sitios y en otros no, y no pasa nada.