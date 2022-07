“Los datos ayudan a filtrar, las decisiones las toman personas”

Nacho Lourido (A Cañiza, 1971) era el entrenador del cadete A del Dépor que se mantuvo invicto en la temporada 2019-20 hasta que la pandemia obligó a detener la competición. Desde mayo del año pasado dirige el departamento de tecnología analítica y deportiva del club gracias a su formación como técnico superior en aplicaciones informáticas y experto en Big Data. Es el máximo responsable del Dépor Innovation Center, presentado ayer por el club en un acto celebrado en el edificio de Abanca Seguros.

¿Qué es, en resumen, el Dépor Innovation Center?

Es un centro de desarrollo en donde aprovechamos las iniciativas que veamos interesantes a nivel de innovación para aplicarlas en el club. Buscamos empresas que tengan iniciativas que puedan ser de interés para nosotros, hacemos pruebas de concepto en el club para ver que son válidas y, si todo sale bien, podemos o contratarlas o intentar buscar una modalidad común de colaboración para que ambos salgamos beneficiados.

¿Está orientado a todos los ámbitos, no solo al competicional?

A todos: comercial, marketing, performance, analítica, smart facilities, fun engagement... A todos. Es verdad que en esta primera fase empezamos más con la digitalización de la cantera, porque era nuestra prioridad, pero cada vez estamos viendo soluciones para más ámbitos a todos los niveles: redes sociales, retransmisión de partidos en Abegondo… Todo. La idea es que todos los estamentos del club participen del Dépor Innovation Center, y la forma es esa. Como ahora tampoco tenemos una capacidad económica muy alta, la forma es crear, como hacen casi todos los clubes, un hack de innovación y juntar empresas, startups, universidad, centros de formación, nosotros, y que nosotros seamos un poco el escaparate para que ellos puedan crecer y, al mismo tiempo, saquemos una utilidad de esos conocimientos y ellos de los nuestros. Es un intercambio.

O sea, que no es algo exclusivo y privado del club, sino abierto.

La idea es es que sea transversal a todo el club. Es una forma, digamos, de que la innovación llegue al club de manera que sea lo más sostenible posible o incluso un modelo de negocio de futuro. Para estas startups que están empezando puedes funcionar como una aceleradora, como un vivero de empresas que puedan ser interesantes y tú ser la lanzadera para ellos. Ellos tienen visibilidad y tú tienes el producto. Es resumir demasiado, pero es una de las cosas más importantes.

¿Puede poner un ejemplo concreto aplicado al fútbol?

Los GPS que usan los futbolistas, que llevan sujetos al pecho, en un formato igual de un dispositivo mucho más barato para niños. Lo usamos durante estos dos años a modo de prueba en el Dépor Abanca, en el juvenil A y en el juvenil B. Primer equipo y Fabril tienen el dispositivo profesional, contratado por el club. En esta prueba de concepto de recoger datos con GPS, velocidades máximas, aceleraciones, distancias recorridas, etc, tenemos una empresa de Mallorca que es Yoomedoo, a la que nosotros le damos visibilidad en redes, hacemos pruebas, investigamos juntos, y los usamos [los GPS] sin coste para el club.

¿Cómo ayudan estas herramientas de cara al mercado?

Por ejemplo, hay otra aplicación que estamos probando que se llama Scout Analyst, que nos ayuda en la captación de futbolistas. Es un software de similitud de futbolistas, donde tú le dices uno que te parece interesante y te da jugadores similares. Eso es muy resumido.

¿Cuál es su radio de acción?

El de las ligas en las que tú tengas datos. Ahora no estamos en el fútbol profesional y las pocas ligas de las que tenemos datos son la Segunda División, Primera RFEF, Segunda RFEF... Lo estamos testando aún, no es que lo estemos utilizando demasiado todavía. Hacemos pruebas de concepto. Yo le doy listados a la secretaría técnica y ellos me dicen si esto está lejos, o esto está cerca… y también con el proveedor vamos afinando un poco para que en un futuro pueda ser una herramienta válida. Ahora mismo no lo es. No estamos fichando por ahí, ni mucho menos.

¿Cómo se enriquece y actualiza toda esa información?

Nosotros tenemos unas fuentes de datos que son las que podemos conseguir fuera del fútbol profesional, que no son demasiado buenas, las cosas como son, y con esos datos intenta afinarnos lo más posible el algoritmo. Lo que estamos es probando la herramienta y ver hasta dónde podemos llegar con ella, que evidentemente no es muy lejos. Pero si es buena la herramienta, sí que es probable que cuando lleguemos al fútbol profesional y tengamos mejores datos de los jugadores, la herramienta pueda ser mucho más efectiva. De eso se trata, de ser un laboratorio de ideas para trabajar conjuntamente con las empresas.

La realidad es que jamás se ficha solo en función de los datos.

Estamos muy lejos de tomar decisiones en base a datos. Eso te puede ayudar, pero nosotros a la secretaría técnica en ese aspecto tampoco le estamos aportando demasiada ayuda. Le damos listados de jugadores que pueden ser interesantes y lo que hacen ellos es cotejar con lo que ellos tienen. A veces las listas son más coincidentes con lo que ellos tienen en su base de datos y a veces menos. Pero por eso es una prueba de concepto. Ahí el aficionado puede estar tranquilo, que en el Deportivo no se ficha a través de los datos. Nunca puede ser un criterio para fichar. Eso es imposible hoy en día. Más adelante en el tiempo y en una categoría más profesional, probablemente el embudo se vaya haciendo cada vez más pequeño, pero ahora mismo, no. Los datos ayudan a filtrar, las decisiones las toman personas.