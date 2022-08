“El Deportivo me hizo sentir que me quería de verdad”

Jesús Ares (Boiro, 2003) abandonó el Celta como máximo goleador del juvenil para fichar por el filial del Dépor tras descartar la oferta viguesa. Analiza su decisión y sus primeras semanas en A Coruña.

¿Cómo ha sido la adaptación en un verano de toma de contacto?

Es cierto que es el gran rival del Celta, pero la verdad es que desde el primer momento me adapté muy bien al club y en Abegondo me acogieron como uno más. Me siento muy cómodo y con muchas ganas de vivir esta experiencia.

Seguro que en el vestuario ya le vacilaron, ¿no?

Sí, varias veces (se ríe). Pero al final todos los compañeros me trataron como uno más sin la perspectiva de que vengo del Celta, ni como a un rival. Soy uno más.

¿Qué le hizo tomar la decisión de fichar por el Deportivo?

Decidí irme del Celta y entonces el Deportivo, que llevaba varios años estando detrás de mí, me ofreció unas condiciones oportunas y no lo dudé. Es un gran club. Lo que más me llamó la atención del Dépor es que con ellos sentía de verdad que me querían y esa sensación me hizo sentirme valorado. Más allá de sentimientos o de la rivalidad, llega un momento en el que buscas una mejoría como jugador en otro equipo.

¿No le convencían las condiciones deportivas ofrecidas en Vigo?

Allí estaba cómodo y me proponían seguir con ellos (el Celta), pero opté por cambiar de aires para tener nuevas experiencias en otros clubes y el Dépor me las ofreció.

¿Le animó también ver al Dépor campeón de España juvenil y la experiencia de la Youth League?

Claro. Al notar también que muchos jugadores suben y mejoran, me hizo reafirmarme en la decisión.

Es su primer año sénior, pero no es de los benjamines del Fabril. ¿Le sorprende un filial tan joven?

Sí, comparado con otros años, sí es joven, pero tampoco me choca. Se ve que suben con facilidad a jugadores de la cantera a equipos superiores. Es un plus para ellos y también para mí, ahora que he llegado.

Un modelo diferente al Celta, que ha creado ahora el equipo C...

Decidieron poner una categoría más para que no hubiera tanto salto entre los juveniles y el B, para ir acomodándose en escalafones inferiores para estar más maduro.

¿A usted finalmente en qué equipo le ofrecieron jugar?

Me ofrecieron en un principio el Celta B, pero luego decidieron cambiar mi contrato al Celta C.

¿Se verá en el Fabril a Jesús Ares a ese extremo que fue máximo goleador en juveniles?

Espero que así sea, esa es la idea principal, pero con tal de ayudar al equipo y de ascender, me conformo con lo que sea.

¿Ha jugado en algún momento también como ariete?

Alguna vez, sí, pero no suelo hacerlo. Soy extremo derecho y parto siempre desde banda. Ya en años anteriores había quedado máximo goleador del equipo y de la categoría, no solo la pasada temporada con el juvenil del Celta. A veces marco en uno contra uno ante el portero o en disparos desde fuera del área; me gusta probarlos.

El Fabril y el Celta C coinciden y vivirá los derbis desde el otro lado. ¿Qué pasó en los del año pasado en juveniles que hubo roces?

Nunca es bueno entrar en ningún tipo de roce y de pelea en esos partidos, pero rivalidad Celta-Deportivo siempre la hubo y a veces te hace hacer esas cosas.

¿Han entendido sus amigos que dejase el Celta por el Dépor?

Me vacilaron un poco, pero claro que comprenden la decisión y si para mí y para mi carrera es lo mejor, me dicen que adelante.

¿Llegó a jugar algún partido con el Celta B en Primera Federación o será este año su primera experiencia en categoría senior?

No. Ni debuté ni fui convocado. Este año me toca ir haciéndome a la Tercera para luego intentar ir a categorías profesionales. Es mi primer año de sénior y buscas las debilidades de los otros equipos en una división en la que todo es más intenso, hay más disputas y en la que hay mucho que aprender.

Pasó más de un mes. ¿Cómo ve la decisión que tomó en verano?

No me arrepiento de haberme decidido a venir al Deportivo. Me gusta este club. La confianza que me transmitieron desde el primer momento es enorme, espectacular. Se ve que confían en mí y que quieren que dé lo máximo.

Y no solo es una apuesta futbolística, también es personal...

Claro. Necesitaba un cambio de aires también. Le decía a mis padres que me hacía falta un nuevo equipo, nuevas experiencias, nuevos lugares. Y por lo que llevo aquí, todo de diez.