“El Dépor es un súper equipo, pero el fútbol no siempre es lógico”

Portero con experiencia en Primera División y un amplio recorrido en Segunda División y la desaparecida Segunda B, Juanma Barrero (Badajoz, 1980) logró la temporada pasada el ascenso con el Mérida, el club que le abrió las puertas del profesionalismo. Protagonista del célebre Alcorconazo, el domingo recibirá al Deportivo y espera al menos “dar guerra” dentro de las posibilidades de un equipo cuya meta es la permanencia.

Se encuentran los dos equipos más afectados con todo lo ocurrido con el DUX de Madrid...

Ha sido todo un poco raro. No jugar la primera jornada, nosotros no jugar la segunda... Es raro, no voy a decir ni mejor ni peor. Creo que los daños vendrán después cuando tengamos que jugar entre semana para recuperar las jornadas.

El objetivo de la Federación era profesionalizar la categoría y siguen pasando cosas así...

En cuanto a calidad de jugadores ha aumentado una barbaridad. Ves los partidos y las acciones individuales son espectaculares, muy cercanas a la Segunda División. Lo único que falta es ajustar estos detalles por parte de la Federación y tener un plan financiero para que sea viable. Si se dan estas dos cosas, creo que estamos ante una competición con mucho futuro y muy, muy atractiva.

¿Cómo llegan al partido contra el Dépor?

Llegamos cogiéndole el pulso a la competición después de un estreno en el que el resultado no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Tenemos mucha ilusión de hacerlo bien ante nuestro público ante un gran rival como el Dépor, contra el que poder dar la cara y competir. Somos conscientes de que el Dépor es un súper equipo y que va a ser muy difícil, pero también sabemos que en el fútbol no siempre la lógica es lo que impera.

¿Es buen momento para recibir al Deportivo?

Ya me gustaría saber cuál es el bueno (risas). Yo creo que cualquier momento es bueno. Son partidos muy especiales y creo que no hay que poner excusas. Sabes que contra el Dépor tienes que hacer muy bien las cosas, jugar con un nivel de concentración muy alto, estar muy acertado y además de todo eso vas a necesitar que ellos no lo estén.

La Balompédica puso en muchos aprietos al Dépor en la primera parte a través del balón parado y las transiciones, ¿la receta a emplear es esa?

En el balón parado todo se iguala un poco más y es un recurso. Otro son esas transiciones que usó la Balompédica. Es una buena receta, pero en ese tipo de juego el Deportivo también transita muy bien y es muy peligroso. Si el Deportivo ya tiene calidad cuando le cierras los espacios, imagínate a campo abierto. Lo que hizo muy bien la Balona el otro día fue que sí consiguieron transitar y al mismo tiempo impedir las del Dépor. En la segunda parte el Deportivo ya se hizo dueño del juego posicional y la Balompédica perdió la fuerza que tuvo para organizar contragolpes. Equipos como el Dépor tienen muchos recursos, puedes plantear un buen partido y hacer muy bien las cosas, pero necesitas que no estén acertados.

Tampoco el Deportivo en el ida y vuelta está cómodo...

Sí, pero es que el Dépor transita muy bien a base de robarte en campo propio. Juegan de esa forma pausada, posicional, y te van empujando hacia atrás. Al final es algo que acaban consiguiendo con todo el mundo y a partir de que te meten en tu campo, si no logras armar el contragolpe, corres el riesgo de que te vuelvan a robar porque suelen estar bien posicionados. Insisto en que tenemos que hacer muchas cosas bien, muy concentrados y además que ellos no tengan el día para poder salir indemne. La Balompédica hace un muy buen partido, pero el Dépor tiene jugadores que aciertan mucho y terminaron acertando. A partir de los dos goles de Mario Soriano incluso se pudo aumentar el resultado, porque el portero de la Balona hizo un buen partido. Nosotros también necesitaremos que nuestro portero nos salve en alguna ocasión.

¿Les ha tocado cambiar su estilo con el ascenso o mantienen el que les permitió subir?

Lo que más influye en el estilo son los jugadores que tienes. Yo no soy un entrenador que está cerrado a una sola forma de jugar, pero es verdad que el año pasado teníamos jugadores muy veloces que se movían bien en transiciones rápidas y seguras. Apostamos por un equipo sólido, que jugaba directo y era muy vertical, pero este año tenemos otro tipo de futbolistas que demandan otras cosas. No es que ellos te lo pidan directamente, pero los ves y te demandan otro tipo de juego. Estamos en ese proceso de buscar un híbrido que nos permita ser verticales y directos sin perder la esencia que teníamos la temporada pasada, pero al mismo tiempo aumentar nuestras prestaciones en el juego posicional para mantener posesiones más largas. El año pasado teníamos que pasar mucho tiempo presionando porque cuando robábamos a los jugadores el cuerpo les pedía atacar rápido y acabar las jugadas. Quizás este año a todo eso queremos meterle un poco más de posesión y de buscar hacer daño a través del juego posicional.

¿Qué ambiente hay en Mérida alrededor del equipo después del ascenso y de empezar a asomarse a las categorías en las que militó anteriormente?

Hay mucha ilusión por volver y encontrarse con equipos con los que el Mérida jugó antes como puede ser el Dépor, pero también es verdad que aquí se ha perdido gran parte de la afición. El otro día estuve viendo el partido de Riazor contra la Balompédica y creo que había unas 15.000 personas. Aquí no somos tantos, pero los que solíamos ir por entonces y vamos ahora tenemos esa ilusión por estar en la categoría. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que ya no somos aquel equipo tan potente. Desde la humildad y el trabajo nuestro primer objetivo es mantenernos y después se podrá soñar. Hay muchas ganas de recibir al Dépor, conscientes del club y del equipo que son, de que haya un gran ambiente, pero también los recibiremos con tambores de guerra y con ilusión de dar una buena imagen ante nuestra afición.

Están cercanos los problemas de Extremadura y Badajoz, ¿qué seriedad hay en el proyecto del Mérida?

No quiero hablar de seriedad. Lo que puedo hablar es de estabilidad. Las inversiones están dentro de lo que se puede y no de lo que se quiere. Después de los problemas económicos que hubo aquí, prevalece más que el club continúe hacia adelante y no genere deuda a que podamos optar a retos deportivos más altos. El club gasta lo que tiene y no se va a cantidades a las que después no pueda hacer frente.