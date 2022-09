Isi Gómez: “Tenemos un equipazo, cualquiera de esta plantilla puede ser titular”

Isi Gómez (Madrid, 1995), una de las doce novedades del Deportivo para la temporada recién comenzada, disfrutó el pasado sábado de sus primeros minutos oficiales de blanquiazul. Solo fueron cinco, pero pudo aportar su granito de arena para acabar sumando los primeros tres puntos en el estreno liguero frente a la Balompédica Linense: “Tuve la suerte de debutar y estoy muy contento”.

¿El Dépor, por dentro, es tal y como se lo había imaginado?

Sí, me lo imaginaba como es, un equipo histórico, que tiene exigencia y responsabilidad. Me ha sorprendido para bien, porque aquí en la ciudad deportiva es una gran familia y estoy muy a gusto.

Ha elegido Perillo para vivir, ¿qué tal la aclimatación al club y a la ciudad?

Me siento muy cómodo desde el primer día. La gente es muy amable y me ayuda en todo lo que necesito. De momento, sin ninguna queja. Y la ciudad es preciosa.

No fue titular en el estreno liguero, pero sí que pudo participar. ¿Satisfecho?

Sí, tuve la suerte de debutar ya en el primer partido de liga, aportando lo que necesitaba el equipo en ese momento. Estoy muy contento y hay que seguir para conseguir más minutos.

¿Qué le está pidiendo Borja Jiménez?

Me pide lo que a todos los jugadores del centro del campo, que seamos valientes, que nos movamos y pidamos el balón, y que trabajemos en defensa. A partir de ahí, a trabajar en lo que pide para el equipo.

¿Cuáles son las principales características de su fútbol? ¿Qué puede aportar al Deportivo?

Hacer jugar al equipo, trabajar defensivamente y hacer lo que nos vaya pidiendo el míster.

¿Por qué esas dos caras tan diferenciadas el sábado contra la Balompédica Linense, una primera parte mala y luego la mejoría tras el descanso?

Lo de la primera mitad es entendible. Era el primer partido de liga, la gente estaba un poquito nerviosa, era la primera toma de contacto en el estadio con nuestra afición. Luego ya el equipo en la segunda parte se quitó esa presión, digamos, y jugamos un gran partido.

Usted no estaba la temporada pasada, pero el Deportivo sufrió mucho en los centros laterales y el balón parado. En el debut del otro día la Balona marcó a la salida de un córner. Una cuestión importante que muchas veces acaba decidiendo partidos…

Efectivamente. Al final en esta categoría los equipos aprovechan mucho el balón parado, ya que hay mucha igualdad en el terreno de juego y muchas veces los partidos se definen por el balón parado. Es importante trabajarlo.

Usted conoce muy bien la categoría, ¿qué análisis hace del potencial de la plantilla del Dépor una vez cerrada?

Para mí, tenemos un equipazo. Cualquier jugador de esta plantilla puede jugar perfectamente en el equipo titular y eso es lo bueno, que haya competencia interna y nos hagamos mejores.

¿Qué tal con sus nuevos compañeros?

Muy bien. La verdad es que desde primer día nos llevamos muy bien todos. A medida que avanza el tiempo, más todavía. No tenemos ningún problema y nos llevamos todos fenomenal.

¿Algún detalle de alguien que le haya llamado especialmente la atención por su fútbol?

Yo creo que todos tienen sus cosas buenas, por eso están en el Dépor. Podría decir cualidades y detalles de cada uno, entonces no voy a entrar en eso.

En 2013 Paco Jémez lo hizo debutar en Primera con el Rayo nada más y nada menos que en el Camp Nou.

Aquello fue un premio que me dio Paco. Era muy joven. Todavía no estaba hecho como futbolista. He madurado mucho desde entonces y estoy otra vez para crecer individualmente y para crecer con el Dépor.

¿Este Isi se parece poco a aquel chico de 17 años que se estrenó en la élite ante el Barça?

He evolucionado muchísimo, sobre todo físicamente he desarrollado. He mejorado también defensivamente y en otros aspectos del juego. Sí que es verdad que se nota el cambio.

Este domingo llega la primera salida, a Mérida. ¿Clave para aspirar al ascenso directo será la fiabilidad fuera?

Sí. Aquí en esta categoría las salidas son muy complicadas, porque los campos son difíciles y los equipos son competitivos. Siempre es difícil fuera de casa, pero tenemos que mentalizarnos de que tenemos que salir siempre a ganar, a por ello desde el inicio.

¿La idea será la misma tanto en Riazor como fuera?

Sí, la idea va a ser la misma siempre, ir a ganar y ser protagonistas, da igual en casa o fuera.

En Mérida ya marcó en 2020 con el filial del Granada.

Sí. Me trae buenos recuerdos porque al final marcar siempre te trae buenos recuerdos. Vamos con muchas ganas, ya que es el primer partido fuera. Vamos a intentar traernos los tres puntos.

El año pasado, en Badajoz ¿notó la rivalidad con el Mérida, que estaba una categoría abajo?

Estaba en Segunda RFEF y no lo seguía mucho. Había mucha rivalidad pero no la viví porque no hubo derbi.