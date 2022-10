El Dépor llega tocado emocionalmente y también físicamente al duelo en casa del Rayo Majadahonda al sumar a Ian Mackay y a Jaime Sánchez a la lista de bajas. El meta sufrió una indisposición hace dos días y no ha conseguido recuperarse para llegar al duelo del domingo, mientras que el central se retiró esta mañana del entrenamiento al sufrir molestias en el aductor de una de sus piernas. Estas ausencias no son las únicas, ya que Trilli e Isi Gómez sigue lesionado. Los que sí han llegado a tiempo son Álex Bergantiños y Raúl Carnero, a pesar de no haber podido entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros que sus compañeros. La lista es de 20, tres por debajo de lo permitido. Borja no recurre a ningún futbolista del filial tras citar la semana pasada a Jairo Noriega.