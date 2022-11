Ibai Gómez: “Con cinco partidos seguidos habría sido diferencial, yo lo tenía clarísimo”

Ibai Gómez (Bilbao, 1989) lleva unos días como futbolista semirretirado, pero está “feliz” y con mil proyectos en la cabeza. Habla desde su casa, mientras sus hijos reclaman su atención y horas antes de su primer entrenamiento con el Santutxu (equipo de Preferente de su barrio). Además de la vida en familia, formarse para ser entrenador, participar en la Kings League de Piqué con Jijantes, escribir un libro, comentar el Mundial para una televisión, cuidar su cadena de restaurantes forman ahora parte de sus ocupaciones diarias. Analiza ya en reposo su adiós prematuro al Dépor.

¿En algún momento se vio cerca de enganchar con lo que quería ser en el Dépor? Por ejemplo, después del duelo ante el Celta B...

Yo estaba convencido de que en la segunda vuelta iba a ser importante. Estaba convencidísimo por cómo trabajo y por de dónde vengo, de estar sin competir. Entrenaba muchísimo antes, más que si estuviese en dinámica de grupo, pero el ritmo de competición se coge jugando. Me costó el de entrenamientos, pero lo cogí. No me gané o no fui capaz de ganarme esos partidos continuos que necesitaba. Sé que con cuatro, cinco o seis partidos seguidos, habría sido un jugador diferencial. No se dio así y yo veía que no se iba a dar.

“Me gusta la presión, me habría ayudado, pero cada uno la vive de forma diferente”

Antes de fichar por el Dépor tuvo una charla con Borja. ¿Habló con Óscar Cano cuando todo terminaba de torcerse para usted?

Sí. En cuanto llega, tras su segundo partido (Castilla), que me deja sin convocar, voy a hablar con él para saber si iba a ser un poco la dinámica, para contarle cómo estaba, para decirle que en el momento que me viera así, no por no jugar, sino por perder la ilusión, por estar decaído, iba a tomar la decisión. Él me dijo que no iba a ser así la dinámica, que si llegaba a ese punto me lo transmitiría. Aun así, desde la experiencia sé lo que hay en ese momento. Con trabajo es posible que se pudiese cambiar. En otra etapa de mi vida, habría luchado, pero ahora pensaba que no me compensaba y por eso decidí tomar la decisión.

De Borja y Cano a Bielsa. ¿Habló también con él antes de venir?

Es cierto. Antes de decidirme hablé con Marcelo (Bielsa). Tengo muy buena relación con él, le admiro mucho y en este mundo tiene muchos conocimientos, experiencia, fue jugador también... Hablé con él para ver qué le parecía y fue en parte el que me animó a coger el proyecto del Dépor, a lanzarme. El club está donde está, pero es ambicioso y había la obligación de levantarlo y así se lo transmití. Él lo vio y me dijo que jugar al fútbol tiene una fecha de caducidad y que ya tendría tiempo de ser entrenador.

Han pasado unos días. ¿Ya tiene lo que buscaba?

Han sido momentos de muchas emociones y ajetreo. Tomar la decisión, grabar el vídeo, hacerlo público, despedirme del equipo y públicamente, venir a Bilbao, la mudanza... Además, tuve un cumpleaños gitano de estos de tres o cuatro días (se ríe). No he parado, pero estoy liberado, feliz y disfrutando estos días de la familia y de mi gente. Tengo nuevas ilusiones y retos en el horizonte.

“Antes de venir al Dépor hablé con Bielsa y me animó a coger el proyecto”

¿En qué momento dice: ‘Hasta aquí he llegado, me retiro’?

El año pasado ya lo medité y me surgió la opción de la Champions de Asia. En verano me volví a ilusionar con el Dépor y tomé la decisión de cogerlo sabiendo que tenía muy claro que en el momento que viera que no aportaba lo que debía o podía o cuando perdiera un poco la ilusión, daría un paso al lado. Yo no fui a A Coruña ni a ganar dinero ni a nada por el estilo, fui solo por la ilusión de volver a disfrutar. Pero yo no quería que los compañeros o que gente de alrededor del fútbol se quedasen con la imagen de un Ibai decaído, porque siempre he sido una persona con mucha energía e ilusión.

Decisiones del entrenador, estar lejos de la familia...

Óscar (Cano) tenía que tomar decisiones y optó por otro tipo de opciones y yo pasé a un plano muy oculto. Entre eso y también la familia, que por diversas circunstancias estaba en Bilbao... Los críos empezaron el cole, yo estaba en A Coruña y otra serie de circunstancias más que hicieron que creyera firmemente que era el momento. Si fuese a cambiar de equipo, habría esperado a enero, porque hay mercado, pero como no era el caso, tomé una decisión muy acertada. Considero que era bueno para todas las partes y estoy muy agradecido al club, a la gente, a los compañeros. Me siento muy afortunado de haber vivido la experiencia. Fue corta, pero muy especial.

"Ojalá en unos meses pueda estar en María Pita celebrando con todos, esa (visita) se tiene que dar, estoy convencido"

Al aficionado le cuesta humanizar al futbolista, pero a veces simplemente echas de menos a los tuyos...

Fue uno de los puntos fuertes. Tuve un crío hace dos meses y lo había visto nueve días. En el momento que me encontraba, en la situación que estaba, no me compensaba. Además, cada vez que venía aquí de visita mi hija mayor me decía ‘oye, papá, ¿te vas otra vez’. Es difícil. Si fuese otra etapa, otro momento u otras las circunstancias, no habría dado este paso. Era lo mejor para todos. No me veía aportando lo que pensaba que podía aportar, no me veía con la ilusión necesaria y echaba mucho de menos a la familia y ellos a mí.

¿Con quién habló en el club?

Con Juan (Giménez) y con Carlos (Rosende). Ellos, desde el primer día, desde la primera llamada, han sido... Tengo mucho que agradecerles. Me dijeron que si había decidido eso, pues adelante.

En su despedida hizo una encendida defensa del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué ve en sus excompañeros?

Veo jugadores diferenciales, un muy buen ambiente en el grupo, ganas de trabajar y de conseguir el objetivo. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo, es un grupo nuevo, joven y el Dépor es un club con mucho seguidor, con una historia muy grande... Es vital que haya paciencia, aunque sea difícil pedirla cuando llevamos muchos años en el barro, pero es la forma de conseguirlo. No se ha empezado cómo se esperaba, pero en el fútbol es difícil ganar fácil a cualquiera, nadie lo hace. El equipo está cerca de la cabeza, estoy convencido plenamente de que se puede conseguir.

"Óscar (Cano) tenía que tomar decisiones y optó por otro tipo de opciones y yo pasé a un plano muy oculto"

A usted no le afecta, pero ¿es difícil llevar la presión de jugar con el Dépor en Primera Federación?

A mí es una cosa que me gusta. Por eso decía que me voy con la espinita de no haber conseguido cinco o seis partidos seguidos porque sé que en la forma en la que estaba ya, junto con el aliento y la tensión que transmite Riazor, habría hecho cosas buenas. Todo eso me habría venido bien. Pero cada uno lo vive de una forma diferente. Hay que tener paciencia, aunque no sea fácil. Como no se reme todos al mismo lado y con mensajes positivos...

No tuvo tiempo de saber cómo encajó el deportivismo su adiós, pero ¿qué ha sentido estos meses?

Tengo un viaje pendiente a A Coruña. Iré a ver partidos, tengo cosas que hacer, dejé amigos y los voy a ir a ver. He sentido muchísimo cariño de toda la gente y les tengo mucho agradecer. Había una ilusión conmigo que desgraciadamente no he podido devolver en el campo, pero la agradezco. A mí y a mi familia nos encantó la ciudad. Se dieron circunstancias por las que se tuvieron que volver, pero estaban de maravilla. A Coruña es espectacular. La ciudad, la gente, que es quien la hace... Es nuestro rollo con el mar, es muy especial. Y del club ya tenía referencias muy, muy buenas, pero una vez que lo vives desde dentro te das cuenta de su grandeza, de la gente. Estamos hablando de un club que está ahí por circunstancias, pero está claro, y más después de haberlo vivido, que es de máxima categoría. Ahora empieza para mí una nueva ilusión y por qué no no encontrarnos en un futuro.

Ojalá haga una visita en los meses de mayo o junio.

A María Pita, esa se tiene que dar (se ríe), estoy convencido. Ojalá pueda estar ahí celebrando con todos.

"Cada vez que venía de visita a Bilbao mi hija mayor me decía ‘papá, ¿te vas otra vez’? Es difícil"

¿Y como entrenador?

La vida da muchas vueltas. Si llega una oportunidad así, estoy seguro de que la cogeré porque sería una forma de volver a todos lo que me han dado en estos meses, no desde el campo, pero casi.

¿Tiene la conciencia tranquila con que hizo todo lo que pudo, con que no lo intentó a medias?

Si no hubiese cogido este tren en verano, me habría quedado con la espinita de no haberlo intentado. Me voy con la conciencia muy, muy tranquila. Quien me conoce sabe todo lo que hago a diario para dar lo mejor de mí, 24/7 por y para el fútbol. No salió cómo esperaba, pero lo más importante es irse cada día con la conciencia tranquila a la cama. Estoy orgulloso y en paz conmigo mismo.