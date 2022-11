Diego Aguirre: “A muchos de los que se quedaron en el Dépor les pesa el palo del Albacete”

Diego Aguirre (Toledo, 1990) solo defendió la camiseta del Dépor una campaña, la pasada, tiempo suficiente para haber teñido de blanquiazul un pedacito de su corazón: “Tengo una hija que nació en A Coruña, así que siempre le tendré un cariño especial”. Mañana se enfrentará a su exequipo con el Fuenlabrada, un recién descendido que tampoco está donde querría a estas alturas: “Nos gustaría estar más arriba pero fuera de casa no estamos dando la talla”.

Ha participado en once de las doce jornadas, pero solo titular en tres.

El míster [Mere Hermoso] utiliza un sistema en el que muchas veces juega con carrileros. Yo llegué tarde, no fue un verano sencillo para mí y me está costando entrar. Estoy trabajando y a ver si el entrenador decide contar conmigo más a menudo.

¿Qué se va a encontrar el Dépor en el Fernando Torres?

Somos un equipo aguerrido, peleador, junto y compacto. Somos de poco fútbol, pero tememos una idea clara, que es la que nos dice el míster, y vamos a muerte con ella.

Por la obras en el estadio solo entran 1.400 espectadores, todos locales, ¿para usted es un ambiente desangelado viniendo Riazor?

En Riazor metían 15.000 personas, mínimo. Es un ambiente distinto, pero sí es verdad que la gente que está anima todo el rato.

¿Qué le parece la temporada que está haciendo el Deportivo?

He visto algunos partidos y a mí, personalmente, me gusta, pero en esta categoría los mínimos detalles los pagas. El Dépor este año no está teniendo esa suerte, porque por juego podría estar más arriba, pero pienso que son un gran equipo.

Según el secretario técnico, Carlos Rosende, esta plantilla es superior a la del año pasado. ¿Coincide?

Tú puedes creer al principio que tienes mejor plantilla pero al final el fútbol son resultados y son los jugadores que te rindan. No por tener mejor nombre te van a rendir más.

¿Pero el nivel es superior, inferior o parecido?

Yo pienso que es parecido. Nosotros a estas alturas íbamos líderes el año pasado y este año no están ni en play off. Entonces, ahí están las estadísticas y los resultados.

¿Aún lleva clavada la espina del ascenso frustrado ante el Albacete?

Sí. Teniéndolo tan cerca, delante de tu gente, y que no se culminó como todos esperábamos, la verdad es que es un palo gordo. A muchos de los jugadores que se quedaron ahí yo creo que les pesa.

¿Por qué no siguió en el Dépor?

No seguí porque no quisieron que siguiese. Mi intención siempre fue quedarme porque estaba muy a gusto. Al principio me dijeron que sí pero luego las palabras se las llevó el viento y optaron por no renovarme.

¿Fue una sorpresa?

Sí. Te dicen una cosa y tienes la palabra, por así decirlo, y luego te sientas a negociar y te encuentras con la sorpresa, pero bueno, eso es punto y aparte, ya es pasado. A vivir el presente y ya está, no queda otra.

¿Le sorprendió más su salida o la de Héctor, su compañero en el lateral zurdo, y además con contrato?

A mí, principalmente, primero me sorprendió lo mío, pero cuando vi que a mí no me renovaron yo pensaba que Héctor iba a seguir. Lo que tenía en mente es que a uno se lo limpiarían y, como al principio fui yo, pues lo de Héctor, y más siendo titular casi indiscutible, me extrañó bastante.

¿Saldrá especialmente motivado o enrabietado contra el Deportivo?

Enrabietado, no, pero sí que me hace ilusión. Ves a antiguos compañeros, amigos, y es un partido especialmente bonito. El Dépor es el Dépor, es el gallo de la categoría y a todos nos gusta jugar contra grandes equipos.

Por cierto, ¿se habla en el vestuario del caso Fuenlabrada?

Sinceramente, yo no estoy puesto mucho en ese tema, y la verdad es que no oigo hablar mucho. Yo no estuve y no sé nada, no puedo decir ninguna opinión.