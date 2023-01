Con los nervios a flor de piel y agradecido, aunque con ganas de que acabe “todo el alboroto” que le rodea para marcar goles, ganar partidos y ascender, vivió Lucas Pérez su primer día de su cuarta vida como deportivista. Una jornada en la que conoció a sus nuevos compañeros, se entrenó por la mañana y, unas horas más tarde, se puso las mejores galas, las blanquiazules. Un poco antes se sentaba delante de un micrófono de una sala de prensa de Riazor abarrotada para intentar verbalizar todo lo que se le pasaba por la cabeza y el cuerpo. “ Vengo a una situación compleja, ya le dije a mis compañeros del Cádiz que vengo al proyecto más difícil de mi carrera, a ayudar al equipo de mi ciudad a volver a la liga profesional y en eso estamos”, cuenta antes de rebajar el aura en torno a él.

“No soy una estrella, soy Lucas, el mismo de Monelos. No vengo a salvar a nadie, vengo a intentarlo. Porque llegue yo o porque llegue Messi no vamos a ascender. Que toda esta ilusión se contagie al Dépor. Esto no es el equipo de Lucas, es el equipo de la ciudad, de muchos niños y abuelos. Que toda la ilusión que genera esto vaya al campo, no vengo a salvar a nadie. Vamos a estar tranquilos e intentar conseguir el objetivo, que es lo más importante”, enfatiza.

Lucas, que puso parte de la cantidad necesaria para que el Cádiz le traspasase al Deportivo, no quiso hablar de “dinero” porque dijo que se sentiría “vacío” al hacerlo. Él considera que “lo único” que ha hecho “es venir a casa” y anhela que “sean buenos” los “últimos años” de su carrera y que el Dépor salga disparado hacia la cima del balompié español.

Al Dépor, no a 1ª RFEF

“No vengo a jugar en Primera Federación, vengo a jugar en el Deportivo”. Más allá de las connotaciones personales de su fichaje y de la situación que vive el club, el coruñés tiró de orgullo para darle perspectiva a su llegada a Riazor. Baja dos categorías y pierde dinero, pero hay mucho más detrás que le llena, con lo que el club coruñés le compensa. Parte de esa retribución está en esos más de 7.000 aficionados que le aclamaron en el estadio, en los más de 24.000 socios de la entidad y en esa entrada de récord que se espera para este domingo ante Unionistas. Tuvo palabras de reconocimiento Lucas para todo ese ejército de deportivistas, sin que faltase un dardo para el eterno rival. “He visto un tuit que decía que el Deportivo tiene más socios que otros tantos equipos de Galicia juntos [entre ellos el Celta]. No hay más preguntas, señoría. Somos muy grandes, también hay otros, pero nosotros lo somos. Vendrán otros Mackay, Álex y Lucas y ojalá haya más y más abonados”.

Antes de llegar al 31 de diciembre y al momento de felicidad de ayer, Lucas Pérez y el Deportivo han vivido un sinfín de avatares que arrancaron en una reunión informal y contaron también con algún supuesto malo de la película. Lucas Pérez quiso aclararlo todo. “Es una historia larga. Viene de una barbacoa con el presidente Manuel Vizcaíno. Conmigo se ha portado increíble, solo tengo agradecimiento para él. En una conversación le digo que para mí lo ideal sería que el Cádiz se salvara y luego irme a jugar el play off. Empezó como una pequeña broma y luego me dijo que si mi ilusión era volver, que me dejaría”, cuenta para añadir recovecos a lo sucedido.

“En verano no se dio porque también entendí la situación del Cádiz. Ahora en Navidad había una pequeña posibilidad para volver y, entre todos, empujamos para que se abriera esa puerta”. Hubo malentendidos hace unos meses que ya quedan atrás y ahora prevalece el deseo de una buena suerte mutua: “El sentimiento que tienen los gaditanos por el Cádiz es el que tengo yo por el Deportivo. Siempre me han tratado bien allí hasta ese día en el estadio. Pero eso pasa en la sociedad. Siempre hay que buscar culpables. Se dijo que Lucas presionaba, que Lucas se quería ir... No creo que se contara toda la verdad. Hasta el último día me intentó (Manuel Vizcaíno) convencer de que me quedara. Es cabezón, como yo. He hablado con él (ayer) por la mañana y la primera camiseta del Dépor firmada será para él. Que se salve el Cádiz, que ascienda el Deportivo a Segunda, y en el Teresa Herrera lo celebraremos con una mariscada”, promete el coruñés.

Contrato hasta 2026

Fue complicada su salida del Nuevo Mirandilla y también tiene muchas bifurcaciones su contrato con el equipo de su corazón. En teoría, la entidad anunció que firmaba hasta 2024, pero pronto se supo que había cláusulas que lo podían ampliar como jugador y que incluso existía la posibilidad de que, posteriormente, pasase a trabajar en la entidad, ya fuera del césped. Lucas confirmó que firma “hasta 2026”, aunque haya posibilidad de cortarlo antes. Eso sí, él no se agarrará a lo que pone un papel, la relación de ambas partes va más allá. “Es hasta cuando quieran”, avisa tajante. “Si quieren también, que me echen mañana. No me ato a los contratos. Si no me siento válido, hablamos y encontramos una solución”, revela.

El presidente Antonio Couceiro le agradeció “el altísimo compromiso” que demostró, con una “voluntad decidida y firme” de fichar por el Deportivo, a pesar de tener que abandonar la máxima categoría, con “una renuncia económica importante”. “Es un jugador de Primera y podría jugar más años en esa categoría y el Dépor ahora mismo está en Primera RFEF. El club ha hecho un esfuerzo, pero no podría pagarle lo que percibiría en Primera División”, indicó el máximo responsable de la entidad coruñesa.