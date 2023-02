“Para nada me arrepiento de fichar por el Dépor; escogí bien, pero no funcionó”

Gorka Santamaría (Bilbao, 1995) abandonó hace aproximadamente dos meses el Deportivo tras una etapa efímera en la que no consiguió brillar. De regreso en Badajoz, el delantero volverá el sábado a Riazor (17.00 horas) para enfrentarse a los que fueron sus compañeros en el primer tramo de la temporada. Antes del partido, Gorka repasa su rendimiento en el Dépor y los motivos por los que no consiguió encajar a pesar de llegar como una de las incorporaciones más destacadas del pasado verano. “No funcionó”, resume.

¿Por qué decide volver a Badajoz entre todas las propuestas que tenía después de desvincularse del Deportivo?

Está claro que había un vínculo emocional. He sido feliz aquí y soy feliz aquí. Hasta ahora no me he movido por el tema económico y es verdad que tuve ofertas bastante más potentes que la del Badajoz, pero he venido a un sitio donde creo que puedo ser importante. El cariño que siempre he recibido fue lo que me impulsó a volver.

¿Cómo le han recibido?

El cariño que me han dado aquí siempre ha sido impresionante. Cuando volví con el Dépor y jugamos aquí todo el estadio al final coreó mi nombre. Eso es algo que te marca. Es verdad que el año pasado, antes de buscar yo una salida, porque yo no la busqué, Luis Oliver, que era el que estaba un poco al mando, fue el que dijo que los cuatro capitanes no debían seguir porque les plantamos cara. Nos echaron, como quien dice.

¿En qué situación está ahora el club después de todo lo ocurrido la temporada pasada?

Ha mejorado bastante. La semana pasada el 60% pertenecía a un grupo mejicano y el 40% restante a Luis Oliver. El grupo mejicano compró ese 40% y se ha hecho con la totalidad de las acciones. Tienen un grupo inversor por detrás muy fuerte y este año pretenden que sea de transición y el que viene apostar por hacer algo bonito.

¿Cómo llegan a Riazor?

Llevábamos seis partidos sin perder y eso es muy difícil en la categoría, pero tampoco hemos ganado en exceso. Necesitamos la victoria como el comer para alejarnos de la zona peligrosa y vamos con toda la ilusión a Riazor. Sabemos que va a ser muy complicado, pero de mitad de campo hacia adelante tenemos jugadores muy determinantes.

Allí rozó el ascenso a Segunda y vivió todos los problemas de después por los impagos, ¿lo ve ahora como un nuevo comienzo?

Eso fue una parte importante para decidirme. Creo que vienen a hacer un proyecto serio, de medio-largo plazo. Eso es importante para los jugadores, que apuesten por ti, que se cimente una base y que a partir de ahí el club crezca.

En ese sentido, ¿cree que el Deportivo no apostó lo suficientemente por usted?

Yo creo que el Dépor apostó por mí en verano, no creo que no lo hiciera. Después, una vez que se fue confeccionando la plantilla, y la llegada sobre todo de Óscar [Cano], porque él juega sin extremos puros y yo necesito un equipo que vaya por fuera y envíe balones al área... En ese aspecto allí no iba a brillar. Lo hablé con Óscar, con el que tengo una buena relación y ya está. No pasa nada, esto es fútbol y son cosas que pasan. Me hubiera gustado poder demostrar el nivel que tengo en el Dépor y que el Dépor se hubiera aprovechado de él, pero las circunstancias se dieron así por desgracia para todos.

Menciona la planificación. En verano dio la impresión de que el club buscaría una fórmula diferente a la de la temporada anterior. Llegaron usted, Víctor Narro y durante la pretemporada se ensayó un juego más directo, como aquel amistoso contra la Ponferradina. Esa línea, sin embargo, no se seguiría, ¿qué ocurrió?

Es verdad que la pretemporada, incluso ese partido contra la Ponferradina, fue ilusionante. El equipo era un rodillo e íbamos muy bien, pero que creo que entraron dudas. Las primeras jornadas, a pesar de que en casa ganamos, no estuvimos lo finos que nos hubiera gustado y empezaron las dudas. No se dio mucha continuidad a los onces y no sé si también Borja [Jiménez] ya tenía una presión del año anterior, del palo del play off, que fue durísimo. Fue un cúmulo de cosas que es complicado gestionar. Yo también lo viví con el Badajoz y después de un golpe tan fuerte hay mucha crispación y cuando empiezas la temporada en torno al club hay una negatividad excesiva. Nos costó arrancar, pero el Dépor es un auténtico equipazo, uno por uno el mejor de la categoría, y tiene una masa social impresionante. En Riazor te llevan en volandas solo con los ánimos que te dan. El Dépor tiene un arma a su favor ahí que está utilizando porque en casa son casi imparables.

¿Se ha llegado a arrepentir de fichar por el Deportivo?

No, no, no. Para nada. No me arrepiento para nada de haber escogido al Dépor. El Dépor es el equipo con más nombre, con más masa social, con mejor estadio y con mejores infraestructuras de toda la categoría. Estoy convencido de que a cualquier jugador de la categoría le preguntas a dónde quiere ir y, si no el 99%, el 95% mínimo te va a decir que quiere ir al Dépor. Creo que escogí bien, pero luego no funcionó. Esto es fútbol. Yo digo que en esto no siempre dos más dos son cuatro. Hay jugadores que han encajado perfectamente en el Dépor esta temporada, como puede ser Rubén [Díez]. Llegó, cayó de pie y encima el perfil del entrenador le viene al pelo. En mi caso fue todo lo contrario. En pretemporada estuve muy bien, pero durante el año no, aunque no tuve demasiadas oportunidades para jugar de inicio. No es excusa, porque no estuve al nivel o mis características no funcionaban con el resto del equipo.

Óscar Cano comentó que no fue una cuestión de capacidades...

Sí. Entrenaba todos los días con el equipo y no veía que no diera el nivel o no estuviera a la altura del Dépor. Si no lo hubiera estado yo sería el primero en dar un paso al lado, pero no creo que fuera el caso. Simplemente en los partidos y en la manera de plantearlos yo no encajaba.

La temporada pasada ya visitó Riazor en el equipo rival, lo vivió como local y ahora le toca volver, ¿tanto condiciona el ambiente?

A mí personalmente no porque ya lo he vivido, pero entiendo que a mis compañeros les puede costar, pero el equipo que quiera ponerle las cosas difíciles al Dépor en Riazor tiene que saber aguantar esa presión. Hay que estar preparado para eso y que el Dépor te pueda someter. Luego lo poco que te conceda tienes que materializarlo.