Lucas y Quiles, sociedad del gol

El estreno de Lucas contra Unionistas tras su regreso al club sirvió también como puesta de largo de la nueva pareja atacante del equipo. En aquel partido el delantero coruñés debutó con dos goles y cedió el tercero a Quiles para que su compañero anotara desde el punto de penalti. Siete encuentros después, entre los dos concentran la mayoría de los tantos del equipo.

El Deportivo ha marcado nueve goles desde aquel primer partido del año ante el conjunto salmantino y siete de ellos los han anotado entre Lucas y Quiles —cuatro el coruñés y tres el onubense—. Casi todos, además, han sido decisivos, imprescindibles para que los blanquiazules sumaran puntos. Todos salvo el de Lucas en Alcorcón, que supuso el empate momentáneo y que al final no valdría para rescatar un punto con diez jugadores.

Quiles destacó ayer el entendimiento que existe con su compañero desde su llegada. “Ya lo he dicho muchas veces, me encuentro muy cómodo jugando con Lucas, muy contento de tenerlo aquí. Al final es un jugador que estaba hace nada en Primera. Jugar con este tipo de jugadores es muy fácil. No hace falta hablarnos. Nos entendemos bien, sabemos cómo jugamos y estoy feliz de jugar con él y aprender de él”, reflexionó.

Quiles se mantiene como el pichichi del equipo con diez tantos, casi un tercio de los totales, después del frenazo experimentado por Lucas, que no ha marcado en las últimas cuatro jornadas. El arranque del coruñés —cuatro goles en tres partidos— hizo pensar en que pudiera batir todos los registros y colocarse como máximo goleador con media temporada disputada, pero por el momento sigue siendo Quiles quien domina esa faceta.

El equipo tendrá mañana contra el Badajoz la posibilidad de colocarse como líder, al menos de forma provisional a la espera de lo que haga el Real Madrid Castilla. “Creo que sería importante vernos ya primeros, cuantos menos puntos hagan nuestros rivales mejor. Si este finde tenemos la suerte de ganar y que ellos no ganen, mejor. Nos va a dar mucha más confianza, la afición se ilusionará todavía más y sería bonito verse primeros esta jornada. Sobre todo porque cuantos menos puntos hagan los rivales mejor”, indicó Quiles sobre la posibilidad de asaltar el primer puesto esta jornada.

El partido contra el Badajoz también servirá como reencuentro con Gorka Santamaría, precisamente el hueco que ocupó Lucas Pérez en la plantilla. Quiles afirmó que probablemente el delantero vasco llegue motivado y con ganas de reivindicarse después de las pocas oportunidades de las que disfrutó en el Deportivo. “Seguro que vendrá con esa motivación de querer demostrar. Aquí no tuvo muchos minutos y al final... Todos los rivales vienen motivados por el club, el estadio, pero él vendrá con motivación extra por querer demostrar que es un buen delantero aunque aquí no tuviera muchos minutos. Habrá que estar atento sobre todo en centros y remates”, indicó.

Quiles se perfila de nuevo como titular esta semana en busca de un gol que se le ha resistido en las dos últimas jornadas. También tratará de cortar su sequía Lucas tras cuatro encuentros sin lograr ver portería.