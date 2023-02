León será la sede de la Copa juvenil en la que participará el Deportivo los próximos días 8 y 12 de marzo. La candidatura de A Coruña no resultó escogida para acoger la fase final del torneo a pesar de estar incluida en la terna definitiva junto a León y Bilbao. Fuentes conocedoras de la negociación indicaron que, aunque la votación todavía no está cerrada, ya no hay posibilidad de modificar el resultado. La Federación anunciará hoy la sede en la que el Deportivo buscará el título.

La candidatura promovida por el Ayuntamiento coruñés rivalizaba con la del estadio Reino de León, promovida por la Cultural Leonesa, y la de la ciudad deportiva de Lezama, propiedad del Athletic Club, otro de los conjuntos clasificados para esa final a cuatro junto a Real Madrid y Almería. La propuesta coruñesa partía condicionada por el partido que el primer equipo deportivista disputará el domingo de la semana que viene contra el Real Madrid Castilla en el estadio de Riazor a partir de las siete de la tarde. Un Juvenil para “dar que hablar” El club, después de la clasificación del Juvenil A para la fase final tras su victoria contra el Villarreal, se interesó por la posibilidad de acoger el torneo y se puso en contacto con la Federación Gallega. El Ayuntamiento, sin embargo, ya se había dirigido a la RFEF para mostrarle su deseo de organizar el torneo. El Deportivo puntualizó entonces que la celebración de la final four en la ciudad, y el uso de Riazor como escenario, estaba condicionado por ese encuentro entre el Deportivo y el Castilla del domingo que viene. El club indicó que, con el fin de preservar el césped del estadio y que no sufriera daños, alguno de los partidos de la fase final debería disputarse en otro campo. El Deportivo incluso planteó la posibilidad de modificar las fechas, pero la Copa juvenil ya tiene el calendario cerrado de antemano. Entre las diferentes opciones se barajó la posibilidad de que no todos los partidos de la final four juvenil se jugasen en Riazor y que alguno se llevase a la ciudad deportiva de Abegondo, pero la candidatura fue finalmente desplazada por la propuesta de León.