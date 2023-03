La intensidad inicial no fue suficiente

El Deportivo empezó con mucha intensidad, intentando llevar el dominio del balón, pero una vez que marcó y el Castilla consiguió empatar se vino abajo. El filial blanco empezó a mandar y nos libramos quizá de una victoria holgada del conjunto madrileño. No creo que el Dépor se echara atrás, sino que lo empujó el Castilla.

El rival empezó a manejar los tiempos del partido con el balón mediante ataques muy verticales en los que con muy pocas combinaciones conseguían salir muy rápido y ganar la espalda a los centrales del Dépor. Después de muchas carreras tanto a Pepe Sánchez como a Pablo Martínez se les veía muy cansados, ya no aguantaban esa velocidad de juego.

El Castilla lo que hace muy bien es que te anima a que vayas a buscar el balón atrás. Una vez que lo haces aparecen muchos espacios libres a las espaldas. El filial blanco sabe a la perfección dónde tiene que enviar esos balones y casi siempre coincide que en esos lugares hay algún jugador de ataque. Además tienen gente que golpea muy bien el balón y los ataques son muy rápidos, verticales y profundos, que es lo que más peligro creó al Dépor.

Cano intentó darle otro aire al equipo colocando tres centrales, pero puede que el remedio fuera peor que la enfermedad. La solución no arregló nada, es más creó un desbarajuste bastante grande en el medio del campo. Svensson tampoco ayudó, creo que el Deportivo necesitaba un jugador que aguantase un poco más el balón en las zonas de ataque.

Me llamó la atención que Arturo no tuviera minutos. Quizá el entrenador no lo ve en forma y habría que ver los entrenamientos también, pero creo que era el indicado para aguantar de espaldas el balón y por los menos dar un respiro al equipo, que el domingo no lo encontró en ningún momento de la segunda parte.