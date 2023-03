Antoñito tampoco se ha ejercitado esta mañana junto al resto de sus compañeros y conforme avanza la semana tiene más complicado jugar contra la Cultural el domingo (17.00 horas). El lateral derecho se retiró en el encuentro contra el Castilla del fin de semana pasado debido a unas molestias y, aunque las pruebas médicas que se le practicaron descartaron una lesión, no ha podido entrenar con el grupo a lo largo de toda la semana.

El entrenador deportivista, Óscar Cano, podría tener así que buscarle sustituto y el mejor colocado parece Villares, que ya jugó en esa posición en otras ocasiones por delante de Trilli. El canterano, sin apenas oportunidades desde la llegada de Cano, volvería a partir por detrás. El propio Villares reconoció esta mañana lo duro que debe ser para su compañero verse en una situación así. "No sé qué va a pasar, habría que preguntárselo al míster. Tanto yo, como Trilli o el propio Antoñito, el que juegue que lo haga lo mejor posible. Anda con molestias, no sé si le van a permitir llegar o no al partido, él confía en llegar. Con lo de Trilli, para un chaval es difícil que falte el titular y no jugar, pero intento hablar con él y ayudarle. Está entrenando bien y si le toca jugar está de sobra preparado", apuntó el centrocampista.

Trilli volvió a jugar contra el Badajoz hace dos semanas después de varios meses sin presencia.