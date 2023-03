Max Svensson: “Nadie en esta plantilla es la última opción, puede jugar cualquiera”

Riazor rugió el pasado domingo cuando, nada más entrar en el campo, Max Svensson (Barcelona, 2001) tiró del equipo hacia arriba con su presión alta y su lenguaje gestual, braceando para pedir a sus compañeros que dieran un paso al frente. Lo necesitaba el Dépor, metido atrás toda la segunda parte, demasiado achicado ante el Castilla. “Me alegra que la afición cuando entro me apoye de esa manera”, celebra el delantero, que reapareció tras perderse tres partidos por una lesión en los isquiotibiales.

¿Está ya totalmente olvidado ese problema muscular?

Una vez te recuperas, tienes que seguir trabajando para no volver a recaer, pero creo que ya con el tiempo se va a olvidar.

¿Qué se siente viendo al equipo desde fuera al estar lesionado?

Sientes que quieres estar ahí, por lo menos en el banquillo para poder ayudar al final o cuando el míster lo crea necesario. Yo lo pasé mal desde fuera, menos contra el Badajoz.

Vuelve justo para el momento decisivo de la temporada.

Sí. Obviamente, quieres estar en todos los partidos pero al final en alguno puede pasar que te lesionas, que te sancionan, o lo que sea, y tienes que perderte algún partido, pero tú quieres estar en todos.

Contra el Castilla entró a falta de un cuarto de hora con el cuchillo entre los dientes, a morder desde la primera jugada, y la afición le agradeció ese hambre voraz.

Es mi manera de presionar. Vi que el jugador se estaba tomando con mucha calma el control del balón y había que apretar un poco para poder empeorar su salida de balón y poder robarlo. Me alegra que la afición cuando entro me apoye de esa manera.

Le hacía falta valentía al equipo, que estaba con mucho miedo.

Bueno, hice lo que me dice el míster siempre, que salga a apretar, que salga a correr, que disfrute de los minutos y eso es lo que me indicó. Yo intento siempre animar al equipo cuando salgo.

¿Siente el cariño de la afición por ese carácter ganador y ese empuje que siempre tiene?

Sí, obviamente yo noto cuando me aplauden, cuando hago algún gesto de ir a apretar, de querer ir a ganar el partido. Yo creo que eso da un plus para el equipo.

La primera parte fue muy buena y la segunda muy mala, ¿por qué ese cambio tan radical en un mismo partido?

Nosotros salimos de una manera y creo que ellos no se lo esperaban. Empezamos a jugar de otra forma, con tres defensas, y creo que a ellos les pilló por sorpresa. A partir de su gol, los últimos cinco minutos de la primera parte ellos apretaron y luego creo que en el descanso ellos se ajustan, corrigen los errores que habían tenido en la primera mitad y creo que eso también les hace más fuertes. Son jugadores con calidad, que te matan en la que tienen.

¿La incorporación de Lucas le está sirviendo para aprender?

Sí. Ahora no estoy participando tanto por la llegada de Lucas, pero voy aprendiendo en cosas que él me puede ayudar. Tener a un jugador de esa calidad da un plus al equipo.

Ha disputado 873 minutos, ¿qué balance hace de su participación?

Ese dato no lo sabía, pero estoy contento con haber jugado tantos partidos, haber contado para el míster y haber seguido mejorando y creciendo como jugador. Eso es lo que busca un jugador: participar, seguir mejorando y querer crecer para seguir adelante.

Hasta ahora anotó dos goles, el último en diciembre, ¿está con muchas ganas de volver a marcar?

Un delantero siempre tiene ganas de ver puerta cada semana pero hay veces que suceden cosas, que te lesionas, que no metes gol, o que en un partido no chutas a portería o se la das al compañero para que la meta él. Son números y ojalá sigan subiendo este año.

Es un delantero que aporta otras cosas, no solo goles.

Sí. Se me destaca también por la lucha, la entrega y también por generar espacios para los compañeros y facilitar ese juego a los que están por detrás de mí.

Su carácter, como el de Pablo Martínez, Olabe o Lucas, hace falta.

Sí. En un equipo tiene que haber de todo. Al final, si lo compaginas todo se hace una piña y eso es bueno para un equipo.

El empate ante el Castilla rompió la media inglesa que mantenían, ganando en casa y empatando fuera. ¿Les carga eso de presión de cara a la visita a León?

Nosotros siempre buscamos ganar. Luego ya suceden cosas en los partidos. Ha venido un equipo que va tercero, que hasta hace poco llevaba casi una vuelta entera sin perder, que está ahí arriba, y nos complicaron las cosas.

En el Reino de León habrá unos 2.500 deportivistas, otro buen motivo para ganar a la Cultural.

Sí, tenemos una afición increíble, que está con nosotros siempre, en todos los partidos, y ojalá le podamos dar una alegría en León.

El Dépor lleva ocho jornadas sin perder, ¿está en su mejor momento de la temporada?

Siempre es un buen momento si no pierdes, aunque siempre tienes que seguir sumando de tres en tres, y si no se puede sumar los tres, un punto es bueno porque al final estás sumando y hay otros equipos que pierden. Creo que estamos en buena dinámica ahora.

Tienen varios duelos directos, ¿eso presiona o se ve como una oportunidad para penalizar a otros?

Si ganamos, penalizamos a los rivales. Nosotros nos vemos muy fuertes y estamos tranquilos pero esta categoría no es fácil y al final acabarás perdiendo algún partido, no vas a ganarlos todos. Lo mejor es que dependemos de nosotros.

Contra el Castilla Óscar Cano le dio minutos a usted y no a Arturo, uno de los fichajes invernales. ¿Siente que no es la última opción para la posición de delantero?

Creo que ningún jugador en esta plantilla es la última opción, porque hay mucha competencia y puede jugar cualquiera. Nosotros entrenamos, intentamos mejorar, dar el máximo y, al final, el que decide es el míster. Creyó conveniente que ese partido era mejor para mí que para Arturo y hay veces que a lo mejor es un partido más para Arturo que para mí. Eso nos ayuda en este caso a nosotros, a mejorar en todo, porque hay una competencia muy buena.

Con Lucas y Arturo, jugar está más caro que en la primera vuelta.

Sí, en ese momento estaba siendo el delantero titular, estaba participando más. Estaba Gorka, que también era un jugador excepcional que no acabó entrando en este juego que, como él mismo ha dicho, no es tan centrador. Él es más de área. Si llegan jugadores de tu posición, complica todo, pero luego al final mejoras tú, mejoran ellos y hay más competencia.

¿Qué piensa si le digo play off?

Bueno, también es una manera de ascender. El objetivo está claro que es la primera plaza pero si al final nos quedamos en play off, yo creo que el equipo va a estar igualmente queriendo subir.