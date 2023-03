El comienzo de semana ha sido accidentado para Lucas Pérez, que ayer no saltó al césped e hizo trabajo de gimnasio y hoy no ha podido presentarse en Riazor al haberse levantado con 39 de fiebre. Los médicos han preferido que se quede en su domicilio. El hombre que lo ha jugado todo con once partidos y 990 minutos desde su llegada podría perderse su primer partido desde su vuelta a A Coruña, aunque su compañero y capitán Ian Mackay cree que finalmente acabará siendo de la partida. "Yo cuento con que va a estar, no se me pasa por la cabeza que no vaya a jugar. Hasta el domingo hay tiempo", aseguró esta mañana. Otro futbolista que ha tenido que disminuir su carga de trabajo en los últimos días es Antoñito.