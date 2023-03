En las malas hay tendencia a pedir un esfuerzo extra a la grada, al entorno, pero el coruñés y capitán del Deportivo, Ian Mackay, no es capaz de solicitar nada al deportivismo, solo le sale agradecer y esforzarse aún más. “No me siento en situación de pedir nada a la afición”, avanza y justifica. “Se hacen hasta socios de Unionistas para tener entradas para vernos, se llena nuestros estadio, viaja mucha gente a León... No les puedo pedir nada, solo darles las gracias, porque no nos dejan solos. Queremos darles una alegría porque se lo merecen y no lo digo por peloteo. Si no ganamos, es normal que se enfaden. Quedan los diez últimos partido de liga, donde se juegan las castañas, y queremos tirar para adelante”, asegura.

El próximo objetivo es el Celta B, pero aún hay cicatrices, aún escuece lo ocurrido en León. Y no es solo un partido, es una trayectoria deficitaria a domicilio. “No hay que ser tampoco meticulosos, solo hay que ver los números. Nos está costando mucho hacer gol [fuera de casa]. No es solo una cosa de los delanteros, es de todos. Si no marcas, es imposible ganar. Siempre tenemos buenos tramos de veinte o treinta minutos y tenemos que intentar que sean noventa, llevar todo el peso, como hacemos en Riazor, que todo eso se transmita fuera”, analiza. Todo para evitar el mal cuerpo que se les quedó tras el pasado fin de semana. “No estamos contentos porque una derrota no sienta bien a nadie y menos cuando peleas por lo más alto. Es muy fastidiado. Fuera de casa nos cuesta muchísimo. Ni de lejos tenemos buenos números en victorias. Hay que mejorar mucho. La cabeza ya está puesta en el Celta B y en sacar los tres puntos. Que con el palo del otro día y la gente nos anime es un aliciente”, argumenta. La afición respalda, pero también exige y el gran señalado ha sido Óscar Cano. Mackay habla como capitán. “Sabemos dónde estamos y que es un club con exigencia. Él lo sabe y nosotros también. Debemos estar unidos. Cuando somos tantos aficionados es imposible que sea unánime la opinión. Vamos a intentar que salga todo bien, salir a por ellos [el Celta B]. Es normal que la gente esté enfadada, pero el miércoles ya hacen colas para vernos. El vestuario está con el míster. No me gusta respaldar o no a alguien, solo hay que hablar en el campo”, apunta. En el horizonte ya asoma el filial vigués. “Es un partido muy importante, pero no por ser el Celta B, es porque es el siguiente. Si queremos pelear en lo más alto, hay que sacar los puntos. Para la afición es un partido que tenemos que ganar, no se nos pasa otra cosa por la cabeza. Que la gente se vaya contenta porque hace quince días no ganamos ante el Castilla. Llegan en un buen momento. Tienen buenos números y nosotros también en casa. Hay que hacerse con los tres puntos”, recalcó el guardameta coruñés.