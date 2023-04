Pepe Sánchez es a día de hoy el único inquilino de la enfermería del Deportivo y tantos los médicos y como los técnicos pretenden que la abandone cuanto antes, pero no será un objetivo sencillo. El central jienense, imprescindible en las últimas semanas en los planes de Óscar Cano, se lesionó en el duelo en el estadio de Riazor ante el Celta B y el plazo estimado de baja era de tres semanas, con lo que la teoría decía que también se iba a perder el partido de A Malata. Dada su juventud y apurando los plazos, la idea era que pudiese llegar al choque de Ferrol, clave en la lucha por la zona alta, pero los tiempos siguen están muy ajustados para que llegue a tiempo el central cedido por el Granada. Hasta ahora no ha jugado los partidos de las dos últimas semanas ante Unionistas a domicilio y Fuenlabrada en A Coruña.

El Deportivo se pondrá manos a la obra desde hoy en el día de vuelta al trabajo del primer equipo, aunque la preparación no ha cesado en los últimos para el defensa andaluz. El equipo coruñés ha encajado dos goles por partido en las dos citas en las que no ha estado el que estaba siendo el acompañante de Pablo Martínez. En este tiempo, ha sido Adrián Lapeña por delante de Jaime el elegido para suplir y el defensa riojano no ha terminado de estar a su mejor nivel y se le vio especialmente inquieto con todas las provocaciones y todo el peligro que generaba Iban Salvador.

Los próximos días serán claves para saber si se obra el milagro y Pepe Sánchez está disponible para A Malata, aunque no será fácil que reciba el alta un futbolista sub 23 fichado casi a última hora para suplir a Granero y que se ha hecho un hueco en los planes de Cano.