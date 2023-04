Toda la temporada llevamos viendo más o menos la misma dinámica del Deportivo. Es un equipo cuando juega en casa y otro fuera. En Riazor es dominador, juega y se posiciona en campo rival, y a través de la posesión va sometiendo al contrario y creando situaciones de gol, salvo en alguna ocasión en la que ha sido inferior, por ejemplo en la segunda parte ante el Castilla. Lo habitual en Riazor es ver un Dépor superior a los rivales.

Fuera de casa cambia completamente. Intenta tener esa misma posesión y salir con el balón jugado desde atrás, pero ve que los rivales al jugar de locales enciman más y presionan más. En ese sentido, Riazor pesa mucho en los contrarios. Sin embargo, de locales los rivales, respaldados por su gente, impiden al Dépor hacer su fútbol y, al mismo tiempo, también baja el rendimiento individual de los jugadores del Dépor. Individualmente dan más en Riazor que fuera, y eso afecta al colectivo.

A estas alturas de la temporada es muy difícil que esa dinámica cambie. Ahora viene el Ceuta, pero luego vas a Córdoba, que ahora con Manu Mosquera cambiará cosas y será más competitivo. Nos vamos a encontrar con dificultades porque luego recibimos al Alcorcón y es muy difícil que, a falta de seis partidos, el equipo vaya a cambiar radicalmente lo que ofrece fuera de casa. Es que así no llega. Llevamos 32 partidos y no estamos en esa media de dos puntos por partido, de ganar en casa y empatar fuera. Se ha perdido esa media. Estamos seis por debajo de esa media y así no da para acabar primeros en la tabla, si acaso para entrar en play off, aunque no sabemos en qué posición. Manteniendo la media actual, da para el tercer o el cuarto puesto.

Ganando todo, es posible acabar primeros, pero se me antoja complicado pensar en ganarlo todo cuando no has ganado cuatro partidos seguidos en toda la temporada. Sabemos que el Dépor tiene que jugar contra el Alcorcón en Riazor. S i no eres capaz de alcanzar al Castilla, por lo menos adelantar al Alcorcón y acabar segundo. Es muy difícil superar a los dos. No es solo que tienes a uno, es que tienes a dos a cuatro puntos, y no sabemos el Racing de Ferrol, porque tiene pendiente su partido contra el Córdoba y si lo gana, nos pasa.