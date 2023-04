Llega el final con seis partidos por disputar y más de uno de ventaja para Castilla y Alcorcón, pero el Dépor no se rinde. Óscar Cano, instalado como todo entrenador en el discurso del partido a partido, se concede un respiro y piensa en lo que necesita su equipo. “A bote pronto es obvio que de los seis, habrá que sacar por lo menos cinco grandes resultados”, concede antes de relativizar. “Ahora se iguala todo mucho. Nos enfrentamos entre nosotros y sobre todo hay partidos que parecen muy factibles y no lo van a ser. Al rival que se enfrenten se juega no sólo hacer play off, sino un descenso, y eso es una catástrofe. Los clubes se van a dejar el alma. Hay muchos puntos por disputar y habrá un carrusel que va a dotar de una mayor tensión a lo que va a ser el día a día”, argumenta el entrenador andaluz.

El Dépor no ha ganado más de tres duelos seguidos y necesitaría una racha el doble de buena. ¿Qué le lleva a pensar a Cano que pueda lograr lo que no ha conseguido en todo el año? Se apoya en “el nivel de los jugadores, el estar en una situación que tiene que ver con la culminación de una temporada”, donde que se “multiplican la atención y los niveles de exigencia”. Cano, que sigue sin desvelar si seguirá jugando con dos delanteros, cree que su equipo es el “más imprevisible” de la categoría por “el alto nivel creativo” de sus jugadores y por eso considera que no es sencillo maniatarlo. En lo que queda quiere que el Dépor sea el mismo en casa y mejorar fuera, apoyado en su seguridad defensiva.