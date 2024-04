2-2 | El Dépor Abanca despide la liga con un empate y finaliza segundo

El Dépor Abanca no logró poner el broche final a una temporada fantástica que termina con un trabajado empate (2-2) en Albacete después de ponerse muy temprano por delante gracias a un gol de penalti de Millene, su 16ª diana en la temporada. Sin embargo, las locales igualaron la contienda a balón parado, con un libre directo ejecutado por Leire que no consiguió despejar Lucía Alba, ayer titular en lugar de Yohana. En los minutos finales, Claudia Riumalló aprovechó un balón largo a la espalda de las centrales para batir a la cancerbero visitante en el mano a mano. Cuando parecía que el Deportivo despediría el curso con una derrota, Laurina tiró de magia después de una gran asistencia de Ainhoa Marín para poner el definitivo 2-2.

Un resultado insuficiente para alcanzar a un Barça B que venció al filial del Athletic Club por 0-3 en Lezama y revalida el título de liga de Primera Federación. Las coruñesas se quedaron a dos puntos de las culés, aunque el premio real, el ascenso, quedó sellado la semana pasada en un día histórico en Riazor tras vencer al Cacereño.

No fue una visita cómoda para un Dépor que viajó con una expedición de 26 jugadoras. Monteagudo asaltó el once titular y jugó de mediapunta, aunque el ritmo del encuentro fue muy alto e Irene la sustituyó en el descanso por Paula Guitérrez. La madrileña no se guardó nada y eligió un once con prácticamente todo jugadoras titulares, pero las locales también querían cerrar el año con buenas sensaciones ante su público.

El Deportivo termina así la temporada con 56 puntos. 16 victorias, ocho empates y solo dos derrotas. Próxima parada: Primera División.