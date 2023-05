“Eses nenos descamisados, durmindo na rúa, sempre estuvieron animando”. Arsenio Iglesias reconoció la labor de esos jóvenes de la curva de Marathón que animaban al Dépor por encima de todas las cosas y que sí conectaban con ese técnico de sienes plateadas al que a veces no entendían del todo en Tribuna. Corrían los años 80 y 90, él estaba en su penúltima etapa en el banquillo blanquiazul, y una nueva forma de animar y de vivir al Deportivo se abría paso en un estadio que no siempre había sido del todo amigable con sus jugadores y entrenadores en las décadas anteriores. Hoy los Riazor Blues lucen esa frase en una de sus pancarta y en su día hasta le hicieron una canción reivindicando al propio Arsenio: “Hay un hombre en Riazor / que todos tratan como un c... / nadie se quiere acordar / que fue él quien nos ascendió / (...) Arsenio, tú nunca te irás”.